SEC diz a Nate Oats que Alabama-Houston termina certo

Mike Eades, o coordenador oficial do basquete masculino para as conferências da SEC e da América, disse ao técnico do Alabama, Nate Oats, que a maré está acabando. Win 83-82 A noite de sábado em Houston está configurada corretamente.

“Acho que a desconexão correta foi feita”, disse Oats durante sua aparição semanal no “Hey Coach Show” de segunda-feira à noite. Falei com o nosso Administrador de Administradores, que também é o Administrador da Conferência Americana. Nós nos retiramos dos mesmos funcionários. Ele disse que os funcionários receberam a ligação corretamente. “

O goleiro do Alabama, J.D. Davison, rebateu a bola perto da borda um segundo antes de negar a Houston, um membro da AAC, a chance de marcar no último segundo. O técnico do Houston, Kelvin Sampson, e o goleiro Marcus Saser seguiram o exemplo fora do campo, dizendo que os goleiros deveriam ter sido chamados. No final, um policial teve que conter Sasser.

Na extremidade oposta do campo, o assistente técnico Keelen, filho de Sampson, chutou cadeiras no banco de Houston no Coleman Coliseum enquanto caminhava em direção ao vestiário dos visitantes. O atacante Reggie Chaney também é seguido por chutar uma cadeira e olhar para o lixo que mais tarde foi limpo pelo companheiro de equipe Jamal Shedd.

“Droga, foi polêmico”, disse Oats na noite de segunda-feira. “Eu ficaria chateado se você [Kelvin Sampson’s] Fim. Eu tentaria obter uma explicação, assim como ele. Isso é o que ele estava fazendo. Eu a respeito. Peço desculpas pelo comportamento de alguns de seus funcionários, jogadores e assim por diante. ”

O diretor de atletismo do Alabama, Greg Byrne, tweetou na noite de domingo que Kelvin Sampson ligou para Byrne e Oates para se desculparem. Kaylene Sampson também postou um pedido de desculpas no Twitter.

“Tenho muito respeito por ele. Oats disse. Já estive lá para visitá-los antes [during the 2016 Final Four] Respeite o trabalho que eles fazem. “

Outro momento pós-jogo se espalhou quando Oats estendeu a mão para Kelvin Sampson para sacudi-lo após o sino, mas Sampson procurou os responsáveis. Oats manteve a mão estendida até que finalmente a abaixou.

“Eu me certifiquei de que ele entendeu, toda a coisa do aperto de mão, eu não estava tentando mostrar”, disse Oates. “Nós dois dissemos: ‘Olha, nós dois temos um jogo na terça-feira, então vamos seguir em frente. “O calor da coisa é um momento. Eles têm um bom programa. Eles fazem as coisas da maneira certa. Temos um bom programa, fazemos as coisas da maneira certa. Literalmente veio no último minuto e não saiu forma polêmica de não ligar. “

“Acabamos conversando sobre o nosso time e o time dele e conversamos sobre basquete, então foi bom.”

Alabama (8-1) joga em Memphis na noite de terça-feira.

Mike Rudak é um repórter vencedor do Alabama Media Group. Siga-o no Twitter Tweet incorporar.