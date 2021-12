Texas A&M QB Zach Calzada entra no portal de transferência da NCAA

A porta de transferência da NCAA já está mais ocupada do que nunca este ano, apesar do fato de que a temporada regular mal aparece no espelho retrovisor. Com o tabuleiro agora permitindo uma exceção única às regras por jogador, para que eles não tenham que ficar de fora por um ano, vários jogadores em todo o país estão testando o terreno.

Texas A&M teve outro jogador entrando no portão, de acordo com fontes, como o zagueiro do terceiro ano Zack Calzada Digite o nome dele e ele não jogará no crocodilo. O canhão de 1,90 m e 210 libras começou o ano como reserva depois de perder a batalha no acampamento para um calouro. Heinz King. Mas King se lesionou no início do segundo jogo da temporada e Calzada começou seus últimos 10 jogos do ano depois disso. Calzada terminou a temporada com 123 assistências.

Ele deixa sua perda provavelmente caminhando Blake Post Como o único jogador disponível para a partida Agies vs Wake Forest, embora Fisher não tenha descartado totalmente o retorno de King.

Calzada e King haviam conseguido o emprego em seus acampamentos de primavera e outono antes de King ganhar uma semana e meia da temporada.

Calzada entrou no jogo de estrada no Colorado depois que King se machucou. Apesar da dificuldade do ataque, ele levou os Aggies à vitória novamente, por 10-7. Ele então venceu seu primeiro início de carreira contra o Novo México, antes de o time cair em jogos consecutivos contra o Arkansas e o Estado do Mississippi.

Contra o No. 1 do Alabama, entretanto, ele foi nomeado Jogador Ofensivo da Semana da SEC por seu desempenho frustrante de 41-38. Nesse jogo, Calzada lançou 285 jardas e três touchdowns. Para a temporada, ele terminou a temporada com 2.185 jardas de passes com 17 touchdowns e nove interceptações, completando 56,3 por cento de seus arremessos.

Os Aggies só tinham bolsistas saudáveis ​​na lista na maior parte da temporada como calouros de verdade Eli Stores, que foi recrutado como zagueiro e jogou lá na primavera depois de marcar no início, passou para um tight end. O backup era real como um calouro e aluno do Won Post. Para o Gator Bowl, o Bost provavelmente será o começo, a menos que King possa fazer um retorno. Jimbo Fisher Recentemente, ele minimizou a ideia de King ser capaz de se encaixar bem na competição.

Calzada veio para a Texas A&M na turma de 2019 de Buford (Geórgia) Lanier. Como um verdadeiro calouro em 2019, lute James Foster para tarefa de backup Keelen Mund. O Calzada de 1,8 m de altura e 93 quilos venceu e foi o primeiro a sair do banco no conforto de um novato experiente.

Ele jogou três partidas em sua primeira temporada no Aegeland, e manteve sua camisa vermelha. Calzada não teve muitas oportunidades para lançar, já que estava envolvido no final desequilibrado dos jogos, mas finalizou 12 para 24 passes para 133 jardas, dois touchdowns e interceptações. Ele também tinha cinco buggies que não totalizavam jardas.

Em 2020, Calzada não é mais o primeiro zagueiro a sair do banco. Na verdade, ele não viu nenhuma filmagem porque o novo Rei então real era o jogador chamado quando os jogos estavam fora de controle. Fisher disse que queria dar a King a experiência quando o novo jogador jogou contra o Alabama, mas foi convocado novamente contra a Carolina do Sul enquanto Calzada não assistia a ação. King foi o único outro jogador a dar uma bolsa além de Mond para ver qualquer chute em 2020 e terminou um passe de 2 para 4 para 59 jardas, touchdowns e interceptações, enquanto também corria 43 jardas em seis tentativas.

Calzada foi selecionado para Aggie no segundo ano nesta temporada. No entanto, com a temporada de 2020 não contando com a elegibilidade de nenhum jogador, ele tecnicamente será novamente um aluno do terceiro ano em sua nova escola de escolha em 2022. Ele terá três anos de elegibilidade restantes.

Calzada foi mostrado por Aggies na temporada Spring Junior da Lanier. No entanto, não foi até que ele fez uma viagem para o acampamento na estação da faculdade e atirou na frente de Fisher que ele se tornou o alvo principal da A&M no meio da classe. Depois de outra visita a Aggieland em menos de uma semana, Calzada anunciou sua intenção de manter o marrom e o branco.

Ele se formou em dezembro de 2018 e se matriculou no início do College Station. No entanto, a Geórgia invadiu o estado tardiamente em uma tentativa de distanciá-lo de sua promessa. Calzada fez uma visita não oficial a Atenas no fim de semana anterior ao período de contratação inicial, mas acabou mantendo sua promessa à A&M.

Calzada junta-se à defesa lateral Antonio Doyle E um verdadeiro estudante Cornback Dryden Norwood Também Aggies no portal de transferência neste momento. A NCAA lançou o portão em 15 de outubro de 2018, oferecendo aos atletas um caminho para explorar suas opções. Os jogadores não precisam pedir permissão à equipe técnica para se mover. Eles só precisam solicitar conformidade inserindo seu nome. Normalmente, leva de 24 a 48 horas para um jogador aparecer a seu pedido. As escolas são livres para contatar o jogador sem restrições, uma vez que seu nome apareça no portal. O torneio First Gate viu 1.942 jogadores FBS entrarem em seu primeiro ano de existência, por fonte.