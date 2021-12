Jogos da NBA e NHL cancelados devido aos protocolos Covid-19

Os grupos esportivos e seus jogadores não foram deixados de fora – segunda-feira viu vários anúncios sobre os protocolos que cada liga implementou para competidores e equipe.

Com 10 jogadores e funcionários adicionais nos protocolos de saúde e segurança da NBA, a liga adiou seus próximos dois jogos do Chicago Bulls.

Esta é a primeira vez nesta temporada que os jogos da NBA foram adiados devido a preocupações da Covid-19.

Os jogadores no protocolo devem ficar em quarentena por 10 dias ou fazer dois testes negativos em um período de 24 horas.

O Bulls deveria receber o Detroit Pistons na terça-feira e depois viajar para Toronto para enfrentar o Raptors na quinta-feira.

Os oficiais da equipe disseram que os ingressos para o jogo de terça-feira serão válidos para a partida quando forem reagendados.

Nenhuma data de maquiagem foi anunciada.

Uma fonte da liga disse à CNN na semana passada que 97% dos jogadores da NBA foram vacinados, com 60% dos jogadores elegíveis recebendo uma dose de reforço. Existem cerca de 500 jogadores em 30 listas.

Nenhuma liga esportiva profissional importante nos Estados Unidos exigiu que seus jogadores fossem vacinados.

Embora os Bulls sejam o primeiro time para o qual os jogos são transferidos, vários jogadores famosos tiveram que se sentar enquanto estavam na lista de protocolo, incluindo Lebron James , que perdeu um jogo no mês passado.

NHL vê terceira equipe afetada

O Calgary Flames adiou pelo menos seus próximos três jogos depois que a National Hockey League anunciou na segunda-feira que seis jogadores e um membro da equipe entraram no protocolo Covid da liga em um período de 24 horas.

Funcionários da NHL disseram que havia preocupação sobre o vírus continuar a se espalhar por toda a equipe, alertando que “casos positivos adicionais são prováveis ​​nos próximos dias.”

Na manhã de segunda-feira, o Flames, que ocupa o segundo lugar na Divisão do Pacífico, anunciou Elias Lindholm, Andrew Mangyapan, Brad Richardson, Adam Rozica, Chris Tanev e Nikita Zadorov como seis jogadores que entraram no protocolo.

Esta é a terceira vez nesta temporada que a equipe da NHL teve que interromper sua temporada repentinamente devido ao surgimento da doença dentro da equipe. Os senadores de Ottawa anunciaram em 15 de novembro que fechariam suas instalações de treinamento e adiariam três jogos quando pelo menos 10 jogadores ingressassem no protocolo Covid-19 da NHL.

Mais tarde, em novembro, dois jogos do New York Islanders foram adiados devido ao multiplayer no protocolo Covid.

As instalações do Flames foram fechadas indefinidamente. Os jogos afetados ainda não foram reprogramados.

NFL quer aumentar a equipe depois do Natal

Na NFL, onde o surto do vírus Covid-19 Pode levar ao confisco , a associação enviou uma nota na segunda-feira que os funcionários pré-vacinados de Nível 1 e Nível 2 que se qualificam de acordo com as diretrizes do CDC devem receber uma dose de reforço até 27 de dezembro.

Funcionários de nível 1 e nível 2 são treinadores e qualquer pessoa que tenha contato direto com os jogadores. Esta autorização não se aplica a jogadores da NFL.

Uma fonte da liga disse à CNN que houve 37 testes de coronavírus positivos de jogadores. Adam Schefter da ESPN Ele foi o primeiro a relatar esse número.

Os dados de teste mais recentes divulgados publicamente pela NFL mostraram 29 jogadores com teste positivo entre 14 e 27 de novembro.

Em 2 de dezembro, a liga anunciou que 94,4% de seus jogadores foram vacinados junto com “quase 100%” de outros indivíduos.

Entrando em seu confronto de alto nível com o Arizona Cardinals no Monday Night Football, o Los Angeles Rams colocou cinco jogadores no elenco do Reserve / Covid-19, incluindo o linebacker Galen Ramsey e o titular do tight end Tyler Higby.

No início deste mês, a NFL suspendeu três jogadores, incluindo o wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, Antonio Brown, por três jogos sem remuneração posteriormente. Investigação da liga que determinou que eles violaram os protocolos da Covid-19

A NFL disse que sua análise das alegações de que os jogadores “deturparam sua situação de vacinação” apoiava essas alegações.