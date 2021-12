Scott Nicholson interpreta o único personagem patológico da sucessão

Foto: Arturo Holmes / WireImage

Pode ser impossível agradar a Logan Roy (Brian Cox), mas há uma pessoa em quem ele confia acima de todas as outras: seu segurança e assistente, Colin (Scott Nicholson). Colin tem sido indispensável para a família Rui desde então SucessãoNa 1ª temporada do Renascimento, suas missões escalaram desde a distribuição de acordos de sigilo até a limpeza de homicídios e, mais recentemente, a remoção de um gato invisível que foi alucinado por seu chefe. Colin faz tudo com assertividade e estoicismo perturbador às vezes: “Ele é leal a uma falta para fazer o que Logan precisa fazer”, disse Nicholson ao Vulture.

Em “Chiantishire”, o O penúltimo episódio de Sucessãoterceira temporadaNo auge de seu jogo, Logan parece não se incomodar com os acontecimentos preocupantes na aquisição do leviatã da empresa de tecnologia GoJo pela Waystar-Royco, enquanto ele vagueia pelos jardins toscanos hospedando as festividades de casamento de sua ex-esposa. Quando Kendall (Jeremy Strong) sai do arbusto puro para um confronto, Colin está – como sempre – quente em seus calcanhares, seu fone de ouvido Bluetooth exclusivo lembrando os telespectadores da rede invisível de comunicações que sustenta o poder de Logan. Embora Colin mantenha suas cartas fechadas em seu peito, Nicholson explicou as relações-chave de seu personagem dentro da árvore genealógica de Roy e o papel cômico de Colin nesta temporada.

Colin tem pouquíssimas linhas de diálogo, então quando fala ele sempre impressiona. O que Colin diz que é sua marca?

Ela está sempre presente. Ele está sempre observando. Não quero dizer que ele está “escondido” nos bastidores, mas ele tem um grupo de apoio de pessoas de quem pode reunir informações para relatar a Logan a qualquer momento. Acho que Colin deve estar presente em todos os lugares. Ele é um personagem interessante porque não precisa falar o tempo todo. Suporta o peso de Logan.

Você compartilha algumas cenas tensas com Kendall. Colin tem uma certa quantidade de poder sobre ele porque liderou a limpeza do homicídio culposo do veículo no final da 1ª temporada. Como você explica o relacionamento de Coleen com Kendall?

Isso está de volta. Acho que Colin está com a família há muitos anos, ele deve ter 20, e é por isso que Logan confia tanto nele.

Minha experiência com Colin é que ele era da Polícia Militar quando Logan o buscou. Ele viu as farsas em que Kendall e as outras crianças se envolveram. A maneira como Coleen fala com Kendall – ele é muito cauteloso com isso. Ele provavelmente consertou muitos problemas para as crianças ao longo dos anos, assim como para Logan. Ele não quer estender a mão demais e ser derrubado pelo que Kendall ou um dos irmãos fizeram.

No O primeiro episódio da segunda temporadaHá uma cena muito apertada com Kendall onde Colin explica os detalhes logísticos da limpeza. Quais são as cenas de fotografia aérea como esta?

tão nervoso. Esta cena foi onde Coleen falou com Kendall e disse-lhe para saber exatamente onde ele estava e o que o armou. Isso foi um pouco complicado porque, na maioria das vezes, não ensaiamos quando pegamos o roteiro. Jeremy é um ator muito intenso, apaixonado e estiloso que deseja fazer as coisas de forma mais orgânica para ver como você se sairá.

O confronto ressoa fortemente no início da terceira temporada, Quando Kendall retorna ao escritório. Coleen chega perto de seu rosto com força e diz: “Eu te conheço.” Ela claramente arrasa Kendall. Você já pensou muito sobre como deseja conectar esta linha ou foi apenas um truísmo?

Foi originalmente escrito de forma um pouco diferente. Quando decidi fazer isso, Jesse disse: “Talvez você não diga nada porque sua presença é muito poderosa.” Já trabalhamos nisso algumas vezes e, quando eu disse isso, foi a última vez. Era como, “Ei, por que você não se apoia nele e diz essa linha?” Jeremy não estava pronto para isso. Coleen pensa em como pode guiar Kendall sem ser muito forte. É por isso que fui com um sussurro e tomei essa decisão no último minuto.

Nesta temporada, tive alguns momentos cômicos de destaque, especialmente em “Trabalhadores de saneamento aposentados em Idaho” Quando você ensaca e se livra do “gato invisível”, Logan se irrita. Como você reagiu ao ler aquele momento de Colleen?

Eu amo esse episódio. Este pode ser meu episódio favorito, porque Colin está sempre à margem; Você pode não ver, mas está na zona. Desta vez, ele estava um pouco fora do contexto, tanto que conseguiu ser muito próximo e um pouco mais cômico e cômico. Houve muitas melhorias e não tenho certeza de ver todas durante a edição, mas foi ótimo fazer isso.

Quando isso aconteceu eu pensei, Isso pode ser um pouco fora do personagem para Colin, mas quando eu olho para ela de novo, ela Ele é Seu caráter, porque ele está disposto a fazer qualquer coisa para proteger e ajudar Logan. Se Logan lhe disser que existe um gato imaginário e quer que ele o coloque em uma bolsa, é o que ele fará, e fará o melhor que puder.

Você tem muitos momentos íntimos com Logan naquele episódio. Como esse relacionamento se desenvolveu?

Com o tempo, é a confiança que tenho com Brian. Ele e eu trabalhamos desde o piloto. Desde o momento em que o conheci, ele foi um cavalheiro: sempre foi muito gentil comigo, quase como uma figura paterna. Quanto a Colin, acho que ele respeita Logan. Ambos são self-made man de certa forma. Colin se sente realizado. Ele adora seu trabalho e é leal a Logan. De episódio a episódio, mesmo que seja o olhar que Logan dá a Colin, existe esse respeito mútuo.

Trabalhar com Brian, Colin trabalhar com Logan – acho que é uma dinâmica muito semelhante. No início desse episódio, Colin estava puxando a perna de Logan. Originalmente, foi escrito que [Logan] Ele tinha uma linha onde foi repreendido [Colin] Para colocar isso muito difícil. Brian veio até mim e disse: “Não acho que falaria com Colin dessa maneira.” Ambos concordamos que Colin e Logan tinham um entendimento, ou que ele respeitava Colin porque o consertava muito. Ele também sabe que Colin pode ser um espinho em seu lado se quiser, mas Colin é muito leal a Logan.

Você já imaginou como era a vida dele fora de trabalhar com Logan?

Eu tenho pensado sobre isso. Acho que ele é tão leal que vive de seu trabalho. Não necessariamente conversei com Jesse sobre isso, mas sinto que ele realmente é casado com o trabalho. Está no dormitório, em retiros corporativos, assim como no escritório: está lá para a família. Claro, ele tem uma vida, mas ele se dedica mais ao trabalho o tempo todo.

Isso parece muito triste ou solitário para Coleen.

Pessoalmente, sinto que é triste, mas não acho que ele veja as coisas dessa forma. O show é de várias maneiras sobre ser forte e seguir em frente. Acho que Colin é um tanto ambicioso, mas ele quer estar lá para servir, não tanto para avançar em sua posição.

Quais são suas esperanças para o futuro de Coleen?

Acho que ele quer manter sua posição na Waystar Royco e ajudar no que puder. Se ele subir na empresa de alguma forma, isso seria ótimo, mas não acho que ele tenha aspirações de subir porque ele próprio está em uma posição muito forte. Acho que ele está muito satisfeito!

Ele pode ser o único, então isso parece uma vitória por si só!

Ele está ciente e faz parte do funcionamento interno, então acho que essa será minha esperança: que Coleen continue sendo uma parte integrante do Waystar Royco, ou onde quer que ele vá.

Esta entrevista foi editada e condensada para maior clareza.