Neo ainda conhece kung fu no último trailer de Matrix Resurrections

mais recente trailer de. Matriz de Ressurreição Está aqui, e é mais misterioso do que nunca, em referência a um episódio recorrente de ideias, cenas e momentos da trilogia do filme original. Mas uma coisa ficou clara, em meio a toda a confusão: Nio (Keanu Reeves) definitivamente ainda sabe kung fu.

A ação do novo trailer salta entre o mundo digital de Matrix e o mundo pós-apocalíptico além, misturado com clipes dos três primeiros. matriz Filmes. E embora não esteja muito claro o que realmente está acontecendo, parece que o foco principal do filme será o trabalho de Neo em seu reencontro com Trinity (Carrie-Ann Moss) – algo que presumivelmente será difícil, dado que os dois personagens parecem estar morrendo no final de 2003. Revoluções da matriz.

Como déjà vu de novo

No entanto, o marketing do filme foi certamente muito baseado na ideia de um ciclo recorrente: Trailer anterior da semana passada (intitulado “Déjà Vu”) também colocou grande ênfase na ressonância entre os filmes anteriores e ressurreição ao mesmo tempo em que enfatiza que “esta não é a história que pensamos que é”. e com o MatrixUm mundo literalmente construído sobre a ideia de que a realidade pode ser criada e manipulada, é perfeitamente possível que a diretora Lana Wachowski pretenda erradicar as expectativas do público mais uma vez.

Felizmente, não demorará muito para ver o que acontecerá na próxima sequência: Matriz de Ressurreição Ele estreou na HBO Max e nos cinemas em algumas semanas em 22 de dezembro.