Taisha Adams chora em ‘The Bachelorette: Guys Tell Everything’

Michelle Young solteira temporada É relativamente domesticado no departamento de drama, em grande parte devido a Michelle é especialista em evitar bandeiras vermelhas. O “The Men Tell All” de segunda-feira reúne todos os dramas mais escandalosos e bizarros da temporada. Destaque: Michelle confronta o vilão dessa temporada, Jimmy Scar, sobre suas tendências manipuladoras.

No entanto, o momento mais dramático da noite veio quando a ex-solteira e apresentadora Taishia Adams falou sobre sua última separação do vencedor da temporada, o especialista em recuperação de vícios Zack Clark.

A conexão que Tayshia e Zac compartilharam na tela no ano passado foi o tipo que a mantém A solteira Gestão. Detalhes como a decisão de Tayshia de trocar seu champanhe por cidra durante o tradicional brinde do show assim que soube que estava falando sério sobre Zac, que está sóbrio, falou para um relacionamento que mais se destacou acima de tudo, aparentemente, pelo carinho honesto. Mas, no mês passado, surgiram notícias de que os dois se separaram.

“Tudo o que tenho a dizer é que estou com o coração partido, mas nós tentamos tanto”, Taisha disse à co-apresentadora Caitlin Bristow no palco durante a reunião. (Os dois são preenchidos como solteira anfitriões na ausência de Chris Harrison; TK irá hospedar BSC Quando ele voltar no próximo ano.)

Taisha disse de Zack: “Ainda o amo muito, não tenho certeza do que o futuro reserva. Quer dizer, você sabe como ele é. É muito difícil.”

“Infelizmente, eu sei como ela é,” Kaitlyn respondeu. “É muito difícil, mas obviamente estamos todos aqui para ajudá-lo e queremos que seja feliz. Os dois se abraçaram, mas enquanto eles passavam para a próxima parte, Taisheh precisava tomar um ritmo. Quando ela se afastou no palco, Kaitlyn disse ao público: ‘Vamos deixar Taisheh atrapalhar’. Exato. “

Quando o show voltou do próximo intervalo comercial, Taisha e as melodias estavam de volta como estavam quando o episódio começou. A separação neste período de festas é o presente mais maravilhoso do mundo, mas que lugar melhor para se recuperar de uma sala cheia de pessoas discutindo suas divisões públicas?