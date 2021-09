Resultados do futebol americano universitário, programação, classificações dos 25 melhores da NCAA, jogos de hoje: Notre Dame, estado de Ohio ao vivo

A terceira semana da temporada de futebol universitário traz outro sábado lotado, e tudo começa na janela do início, que apresenta vários jogos interessantes fora da conferência que incluem as equipes classificadas. No total, 23 equipes classificadas no Top 25 da AP estarão em ação ao longo do dia, à medida que continuamos a separar os contendores dos contendores.

Entre os primeiros destaques estão a renovação da antiga rivalidade 12 entre o No. 3 Oklahoma e Nebraska, o confronto entre No. 8 Cincinnati e Indiana, uma luta entre Michigan State e No. 24 Miami, e a fronteira com o No. 15. Virginia Tech joga em West Virginia. Este é apenas o começo, entretanto, como três jogos entre os times classificados aguardam no final do dia, com destaque para o jogo # 1 do Alabama em # 11 na Flórida às 3:30 ET na CBS. Finalmente, o tabuleiro noturno traz jogos entre o No. 22 Auburn e o No. 10 Penn State, juntamente com uma cabana de madrugada entre o No. 19 Arizona no No. 23 BYU.

A CBS Sports estará aqui a cada passo do caminho para mantê-lo informado sobre os últimos resultados, destaques e histórias ao longo do dia. Todos os horários são orientais

Resultados do futebol universitário, mesa: semana 3

No. 3 Oklahoma 23, Nebraska 16- Takeaway, destaques

No. 8 Cincinnati 38, Indiana 24- um resumo

Michigan State 38, No. 24 Miami 17 – um resumo

West Virginia 27, No. 15 Virginia Tech 21 – um resumo

Bordeaux na 12ª posição da Notre Dame – NBC – GameTracker

No. 1 Alabama no No. 11 Florida – CBS – Atualizações ao vivo

Georgia Tech no nº 6 Clemson – ABC – GameTracker

Tulsa no No. 9 Ohio – 15h30 no FS1 – GameTracker

Carolina do Sul no nº 2 da Geórgia – 19h na ESPN – Previsões, seleção ATS, visualização

Nº 22 de Auburn no Nº 10 da Pensilvânia – 19h30 na ABC – Previsões, seleção ATS, visualização

Tulane no nº 17 Ole Miss – 20h no ESPN2

Estado de Oklahoma em Boise – 21h00 em FS1

19 Arizona no nº 23 da BYU – 22h15 na ESPN – Previsões, seleção ATS, visualização

Fresno State at # 13 UCLA – 10:45 pm no Pac-12

Confira todo o placar da semana 3

