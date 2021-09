Anthony ‘Rumble’ Johnson desiste do Grande Prêmio do Bellator devido a doença

SAN JOSE, CA – O Grande Prêmio Bellator Light Heavyweight precisará mudar para a piscina alternativa. O torneio acabou para Anthony Johnson.

Johnson, ex-candidato ao título do UFC, retirou-se de seu próximo time 268- Masoud O título principal contra o herói Vadim Nemkov – e o torneio como um todo – por motivo de doença, contaram ao MMA Junkie várias pessoas a par da situação. Pessoas que pediram para não serem identificadas porque a atualização ainda não fez um anúncio oficial.

Espera-se que Nemkov (14-2 MMA, 6-0 BMMA) permaneça no card contra um adversário a ser anunciado posteriormente.

Yoel Romero, que ganhou as manchetes no sábado à noite no Bellator 266 contra Phil Davis, estava escalado para competir na primeira rodada do torneio contra Johnson (23-6 MMA, 1-0 BMMA), mas foi removido após não receber autorização médica para problema de olho. Davis perdeu por decisão unânime para Nemkov nas quartas de final.

Uma segunda partida semifinal entre Ryan Bader do Arizona e o ex-companheiro de equipe do UFC Cory Anderson também está marcada para o evento.

O Bellator 268 acontecerá em 16 de outubro no Footprint Center em Phoenix. O card principal vai ao ar no Showtime após os shows preliminares no MMA Junkie.

Com a mudança, a programação do Bellator 268 inclui:

Cartão principal (hora do show, 22h00 horário do leste)

Vadim Nemkov vs. Foda-se – pelo título dos meio-pesados, Grand Prix – semifinais

Ryan Bader x Corey Anderson – Semifinais do Grande Prêmio dos Meio Pesados

Benson Henderson x Brent Primus

Henry Corrales vs Vladislav Barubchenko

Card inicial (MMA Junkie, 19h00 horário do leste)

Julius Angelicas vs. Karl Brixton

Eric Perez x Brett Jones

Sullivan Cooley vs Dion Clash

Nick Brown vs. Bobby Lee

Javier Torres x Gregory Milliard

Sumiko Inaba vs Randy Field

Lance Gibson, Jr. vs. Raymond Pena