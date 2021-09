Bryce Harper, Jean Segura e Aaron Nola ajudam Velez a se manter bem com sua quarta vitória consecutiva

Jean Segura continuou a enfraquecer o campo do New York Mets, Bryce Harper acrescentou um pouco de brilho à sua indicação para MVP e Aaron Nola experimentou a vitória pela primeira vez em quase dois meses, enquanto o novato Phillies continuava avançando com uma vitória de 5-3 sobre o Citi Campo no Queens na noite de sábado.

Cerca de 30 minutos depois que os Phillies terminaram sua quarta vitória consecutiva, o Atlanta Braves sofreu sua quarta derrota seguida por 2 a 0 em San Francisco.

Tudo isso deixou os Phillies apenas um jogo de volta à corrida NL East com duas semanas em curso na temporada regular e preparou o palco para algum drama no domingo. Os Braves jogam às 16h em São Francisco. Os Phillies jogam às 19 horas contra o Mets em Nova York.

As duas equipes provavelmente estarão empatadas no primeiro lugar na divisão quando a notícia da noite chegar, no domingo à noite.

O Phillies, 76-72 com 14 jogos, vai tentar varrer o Mets atrás de Kyle Gibson antes de ir para casa para a estreia em casa final da temporada na noite de segunda-feira contra o Baltimore.

Em casa, os Phillies vão jogar três contra o Baltimore e quatro contra o Pittsburgh antes de ir para Atlanta para enfrentar o Braves em 28 de setembro. Os Orioles são o pior time da MLS e os Pirates são o segundo pior time da liga. Liga Nacional. São 90 jogos combinados abaixo de 0,500.

Depois do jogo de domingo contra o Giants, o Braves fica de fora do Oeste por quatro gols contra o Arizona e mais três contra o San Diego. (Ambas as equipes retomarão uma partida suspensa durante a série de três jogos.)

O Arizona tem o pior registro na NL, mas os Diamondbacks são capazes de causar problemas para as equipes, como os Phillies aprenderam quando os varreram em agosto.

O Phils teve várias super performances em sua importante vitória sobre o Mets na noite de sábado.

Segura empatou duas partidas de simples em casa, uma na primeira e outra na terceira, contra o jogador do Mets, Carlos Carrasco, levando o Vélez à vantagem de 2×0. Segura acertou .324 (79 para 244) com 10 acertos de sorte e 32 RBI em 61 jogos da carreira contra o Mets.

“Vejo que a bola é muito boa quando jogamos com esses jogadores”, disse ele depois.

Harper continuou sua carreira de MVP da NL com uma fraqueza significativa em duas rodadas no final da sétima entrada. O golpe deu ao Phils uma vantagem de 5-1 e deixou Harper com 27 RBIs em seus últimos 24 jogos e 79 da temporada. Liderando os principais com 1.056 OPS.

Talvez a contribuição mais encorajadora da noite tenha vindo de Nola, que jogou 5 e 2/3 entradas com uma única bola. Ele caminhou um e acertou nove para reivindicar sua primeira vitória desde 25 de julho.

“Sinto que já passei algum tempo”, disse Nola. “Estamos em uma corrida. Só quero fazer meu trabalho da melhor maneira possível.”

O técnico Joe Girardi sentiu que Nola estava ficando sem combustível e o eliminou de um jogo no sexto. Jose Alvarado entrou e acertou Michael Conforto com um homem na base para o terceiro turno e Phils fez três corridas no sétimo. O rali foi impulsionado pelas duplas de Brad Miller, Freddie Galvis e Harper.

Nola tem um 0-2 com um ERA de 5,10 em nove jogos desde sua última vitória. A equipe estava apenas 3-6 nesses jogos.

As lutas de Nola em setembro estão bem documentadas. Nas últimas três temporadas, ele fez 15 partidas em setembro. Foi a quarta vitória do time nessas partidas e foi uma grande vitória.

Talvez o passeio proporcione algum impulso para Nola durante as duas últimas semanas da temporada. Ele tem duas partidas restantes.

“Acho que ele deve se sentir encorajado pela maneira como o fez esta noite”, disse Girardi. “Eu me sinto bem com ele toda vez que ele faz o show.”