Recurso Android aprimorado e aprimorado do Google desmantelado

Imagem : o Google

Em um O Glance no Android apresenta informações contextuais nas telas inicial e de bloqueio de um telefone, para que os usuários possam visualizar rapidamente detalhes relevantes sem vasculhar os aplicativos. Em seu estado atual, em um O Glance contém informações básicas, como condições climáticas atuais e alertas de calendário, mas parece que o Google em um ponto tinha metas muito mais ambiciosas para o recurso.

O Google aparentemente estava trabalhando para expandir em um Glance para integrar mais aplicativos e serviços e para que o recurso se adapte com base na sua localização e na hora do dia. Essa revelação vem Autoridade Android, citando “fontes confiáveis” não identificadas que forneceram capturas de tela mostrando um widget avançado de tela inicial e de bloqueio At A Glance (codinome Smartspace). O recurso apresentava aos usuários um balão de sugestões que, quando pressionado, revelava uma interface completa que mudava dinamicamente com base no que você estava fazendo e na hora do dia.

Imagem : Autoridade Android

Por exemplo, pressionar um ícone “Boa noite” na tela de bloqueio teria exibido cartões de informações com controles domésticos inteligentes, alarmes e sons de sono e meditação. Se você estivesse na loja, o At a O ícone de relance pode dizer “At Whole Foods” e exibir sua lista de compras, código de barras do cartão de fidelidade e Google Pay. Outra captura de tela mostra como o recurso mudaria de forma em uma estação de trem para mostrar os próximos trens que chegam e a duração e as paradas até seu destino. Também pode exibir bilhetes digitais que você pode ter comprado em um aplicativo de transporte público.

Após conectar os fones de ouvido, Em um O Glance mostraria uma guia de “sugestões de mídia” com músicas recomendadas, vídeos do YouTube, podcasts, e pessoas para quem você pode ligar no WhatsApp, Messenger ou no aplicativo Telefone. Esses cartões de informações são exibidos não apenas na tela inicial, mas também na tela de bloqueio e na tela sempre ativa quando o telefone está no modo de suspensão.

Se o Google tivesse avançado com esses planos, ou se decidisse revivê-los, em um A Glance daria um salto em seu objetivo de impedir que os usuários precisassem vasculhar aplicativos ou configurações para encontrar as informações de que precisam no momento em que precisam. De acordo com a Android Authority, o recurso não seria exclusivo do Pixel; O Google tinha planejado compartilhá-lo com outros fabricantes de telefones Android.

Imagem : Autoridade Android

Isso melhorou em um O recurso Glance aparentemente estava sendo trabalhado durante o ciclo de desenvolvimento do Android 11, mas nunca passou do estágio de prototipagem. Não sabemos por que o Google descartou esses planos, mas alguns obstáculos técnicos óbvios precisavam ser resolvidos para conseguir isso. Ter essas informações detalhadas na tela de bloqueio ou na tela sempre ativa pode comprometer a privacidade e a segurança de alguém se o telefone acabar nas mãos erradas. Uma camada adicional de autenticação biométrica (digitalização de impressão digital ou reconhecimento facial) poderia ter sido adicionada, mas fazer somática seria a premissa “de relance” do recurso.

Depois, há a questão de extrair as informações corretas das fontes adequadas. O Google precisaria de aplicativos de terceiros para funcionar bem e obter as informações certas no momento certo para os usuários. É fácil ver como essa integração pode ter se tornado confusa e levar à reação do público.

O Google supostamente abandonou este projeto, optando por incorporar certos recursos em outros serviços e produtos. No entanto, podemos ver alguns dos recursos chegarem em algum momento. 9to5Google recentemente descoberto adicional Em um Ferramentas de olhar (uma ta store, Bedtime, etc.) em uma atualização do aplicativo Android System Intelligence. Alguns deles – hora de dormir, fitness e cronômetro – foram adicionados no início deste ano, enquanto outros devem chegar em breve. Um deles é o “um ta store” que foi brevemente mostrado em um carretel de teaser; Parece semelhante ao do projeto abandonado, embora não haja garantia de que chegará e, se chegar, provavelmente ficará limitado à tela inicial.

Em um O Glance desempenha um papel fundamental na linguagem de design Material You do Google, que foi projetada para ser adaptada a usuários individuais e se adaptar às suas necessidades e preferências. Eu tenho usado o recurso em um Pixel 6 nos últimos meses e não achei mais útil do que um widget padrão. As opções de personalização são limitadas e desativar o recurso não remove a data presa no canto superior esquerdo da tela. Esperamos em um Olhe para evoluir nos próximos anos e meses, mas pode nunca se tornar o que o Google imaginou.