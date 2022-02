O Nintendo Switch superou o Wii com vendas de mais de 100 milhões

Estatueta de desenho animado de Super Mario Bros. Em frente a uma loja Nintendo Switch em um shopping center. As vendas do Nintendo Switch ultrapassaram 100 milhões de unidades no final de 2021. Zhang Bing | Foguete Leve | Imagens Getty

As vendas do console Nintendo Switch ultrapassaram o Wii, mas a escassez global de semicondutores forçou a gigante japonesa de jogos a reduzir sua previsão para o dispositivo. nintendo A empresa vendeu 103,54 milhões de unidades do Switch desde seu lançamento no início de 2017 – pouco menos das 101,63 milhões de unidades do Wii vendidas desde seu lançamento em 2006. A empresa não produz mais o Wii. É um grande marco para o Switch, já que o Wii tem sido um dos consoles mais populares da Nintendo. O Switch ainda está acompanhando as vendas do portátil Gameboy original e da última geração do Nintendo DS. Na quinta-feira, a empresa disse que vendeu 18,95 milhões de unidades do Switch, incluindo o portátil Switch Lite, nos nove meses até o final de dezembro. Isso representa uma redução de 21,4% em relação ao ano anterior. A empresa acrescentou que agora espera vender 23 milhões de unidades do Switch no ano fiscal que vai até o final de março, abaixo da previsão anterior de 24 milhões. A Nintendo, como muitas outras empresas de eletrônicos de consumo, sofreu com a escassez de componentes, principalmente os semicondutores que alimentam seus dispositivos. “As perspectivas para semicondutores e outros componentes permanecem incertas desde o início do atual ano fiscal, e os atrasos na distribuição continuam sem solução, então a produção e a logística continuam sendo afetadas”, disse a Nintendo em comunicado na quinta-feira.

A falta de semicondutores significa que a Nintendo não pode produzir consoles suficientes para atender à demanda pelo Switch. READ Os jogadores do Animal Crossing se preparam para fazendas incríveis antes da atualização 2.0 A redução ocorre depois que a Sony reduziu na quarta-feira sua previsão de vendas do PlayStation 5 para o ano inteiro de 14,8 milhões de unidades para 11,5 milhões.

No trimestre de dezembro, a Nintendo registrou receita de 695,94 bilhões de ienes (US$ 6,06 bilhões), um aumento de 9,6% ano a ano. O lucro operacional aumentou cerca de 10% ano a ano, para 252,6 bilhões de ienes. Apesar do declínio nas vendas de hardware do Switch, os usuários ainda estão comprando jogos online, o que ajuda a aumentar a receita e os lucros. As vendas digitais, que incluem downloads de jogos e conteúdo adicional, totalizaram 110,8 bilhões de ienes no trimestre de dezembro, um aumento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso foi impulsionado pelo sucesso dos primeiros jogos da Nintendo, incluindo Pokemon Brilliant Diamond, Pokemon Shining Pearl e Mario Kart 8 Deluxe. No mês passado, a Nintendo lançou um novo jogo chamado Pokémon Legends: Arceus com mais títulos de alto perfil previstos para o final deste ano. As fortes vendas de software levaram a gigante japonesa de jogos a revisar sua previsão para o ano fiscal que termina em março de 2022. A Nintendo agora espera lucro operacional de 560 bilhões de ienes, acima da previsão anterior de 520 bilhões de ienes. A empresa também espera que as vendas do software Nintendo Switch atinjam 220 milhões de unidades, em comparação com a previsão anterior de 200 milhões de unidades.