Radio City Music Hall cancela shows de rock de Natal restantes

Em um sinal do nível crescente de preocupação com a variante Omicron, o Metropolitan Opera tornou-se na quarta-feira a primeira grande instituição de artes cênicas de Nova York a revelá-la. mandato aprimoradoA partir de 17 de janeiro, todos os funcionários e membros do público elegíveis para filmagens aprimoradas deverão apresentar prova de que as receberam para entrar na Ópera.

Na Radio City, membros da empresa disseram que pelo menos algumas pessoas na cena ficaram sabendo do primeiro conjunto de cancelamentos por meio de um sistema de som pouco antes do programa programado para as 11 horas.

Por várias semanas, alguns membros da empresa expressaram preocupação sobre os protocolos Covid-19 em vigor para os trabalhadores. Todos os trabalhadores do “Amazing Christmas” devem ser vacinados. Mas o teatro não exigia que a equipe fizesse testes para detectar o vírus. De acordo com a política do Music Hall, as máscaras são recomendadas, mas não obrigatórias, para artistas, atores e equipe técnica. E Nem todos os membros do público são obrigados a usar máscaras, como eles estão em Todos os shows da Broadway.

O Madison Square Garden Entertainment, que produz o show e é dono do teatro, disse que os protocolos implementados são totalmente seguros, desenvolvidos em conjunto com especialistas em saúde e segurança e têm sido usados ​​com sucesso em uma lousa. De shows em andamento desde o final do verão.