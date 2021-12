Emma Broyles fala sobre representar o Alasca, a herança coreana e empoderar mulheres jovens

Miss Alaska Emma Broyles responde a uma pergunta da entrevista antes de ser coroada Miss América no Mohegan Sun, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, em Uncasville, Connecticut (AP Photo / Jessica Hill)

Emma Brolis, de Anchorage, foi coroada Miss América esta semana, tornando-se assim Primeira Miss Alasca e primeira mulher de ascendência coreana para ganhar o concurso.

Broyles, 20, formou-se na Service High School e agora é estudante na Arizona State University, onde estuda ciências biomédicas e performance vocal. A vitória dela na quinta à noite Ela vem com $ 100.000 em dinheiro para uma bolsa de estudos, que ela disse que a ajudará a pagar a faculdade e a faculdade de medicina enquanto ela está estudando para se tornar uma dermatologista.

O concurso de Miss América, que comemorou seu centenário este ano, evoluiu de um foco na aparência para um foco em habilidades de liderança, talento e comunicação – uma mudança que Broyles diz que aprecia.

“Estou tão feliz que a Miss América está colocando esse foco no que as mulheres têm a dizer, não em sua aparência”, disse ela.

Ela se junta a um grupo de jovens mulheres do Alasca que se destacaram nacional e globalmente em 2021, incluindo a nadadora de 17 anos Lydia Jacobi De Seward, que ganhou ouro e prata nos Jogos Olímpicos de Verão aos 19 anos Modelo e ativo Quana Chasinghors, de Eagle, que apareceu nas capas da Vogue Mexico e Elle este ano e usou sua plataforma para destacar questões indígenas.

Conversamos com Royles na sexta-feira para falar sobre suas raízes em Anchorage, a representação no concurso de Miss América e o que sua vitória significa para o Alasca. Esta entrevista foi editada para maior clareza e extensão.

• • •

adn: Diga-me como você se sente esta manhã. O que passou pela sua cabeça quando acordou?

Grelha: Lembro-me de levantar e ver aquela faixa e tiara da Miss América na minha cama, e me lembro de pensar: “Quem é este? Quem é? É meu?”

Estou tão chocado que isso realmente aconteceu. E eu sou muito grata por ser a primeira Miss Alasca a ganhar a Miss América, eu acho, porque essa é uma honra tão maravilhosa, especialmente no centenário da Miss América. … apenas o fato de estar levando a coroa para casa e sentir o apoio e o amor de todos os meus colegas do Alasca significou muito para mim.

Miss Alaska Emma Broyles acena confetes coloridos após ser coroada Miss América, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, no Mohegan Sun em Uncasville, Connecticut (AP Photo / Jessica Hill)

adn: Conte-me sobre como foi crescer em Anchorage e como essa jornada competitiva começou.

Grelha: Na verdade, meus pais também cresceram em Anchorage, no Alasca. E, na verdade, fui para a Service High School em Anchorage. E foi aí que … comecei na Special Olympics, onde realmente comecei a encontrar minha paixão pela Special Olympics.

Fui presidente do Partner Club da Service High School, um programa escolar para as Olimpíadas Especiais. Na época, a Service High School foi nomeada Escola Unificada Campeã Nacional das Olimpíadas Especiais. Também fomos eleitos uma das 30 melhores escolas do país pela ESPN por inclusão, o que é muito legal.

E acho que foi naquele momento que percebi que as Olimpíadas Especiais desempenham um papel importante nas comunidades de todo o país, de todo o mundo, aliás. Percebi que o trabalho que fiz poderia ter um impacto real na vida de outras pessoas e em nossa comunidade como um todo.

Foi aí que comecei com as Olimpíadas Especiais. Ter um irmão mais velho com Síndrome de Down que competiu e esteve na Special Olympics desde que eu era pequeno, falando agora apenas sobre a Special Olympics e ter essa parceria com a Special Olympics e a Miss América é algo que estou realmente ansioso para fazer. E acho que isso abriu essa conversa sobre por que a abertura, a inclusão e a compaixão são tão importantes, especialmente no mundo em que vivemos hoje.

adn: Você pode falar mais sobre sua família, seu legado coreano-americano e como essa vitória influenciou você? Isso faz parte de um legado maior? É muito começo, é emocionante.

Grelha: Ser a primeira Miss América de descendência coreana é outra coisa muito legal porque eu acho que representa toda a mudança positiva que vimos na Miss América nos últimos 100 anos.

Quero dizer, mesmo na última década, vimos um grupo tão diverso de Miss Américas, e representar asiáticos em todos os Estados Unidos é muito, muito legal e um momento muito especial para mim.

Meus avós vieram para a América há cerca de 50 anos – pouco antes de minha mãe nascer – com a ideia de que queriam que seus filhos vivessem esse sonho americano e tivessem todas as oportunidades. Na verdade, eles se mudaram direto para Anchorage, Alasca, então estão aqui há muito tempo, e é por isso que minha família tem raízes em Anchorage, Alasca, e todos os outros membros da família vieram da Coréia para Anchorage, Alasca.

Tenho uma enorme família coreana em Anchorage, o que é realmente muito legal, porque meu avô era, na verdade, o presidente da Associação Coreana do Alasca.

E foi uma vitória muito boa para meus avós também, eu acho, ver sua neta coreana dar passos largos e competir como a Miss América. E, você sabe, havia muitos outros coreanos no palco comigo, o que – foi uma experiência realmente ótima, e eu sou muito grato por minha herança e nossa capacidade de representar outros coreano-americanos em todo o país. E acho que meus avós estão especialmente gratos e especialmente animados.

Miss Alaska Emma Broyles acena para a multidão durante o Bear Paw Festival Parade no sábado, 17 de julho de 2021 em Eagle River. (Lauren Holmes / ADN)

adn: Você está se juntando a um grupo de garotas incríveis no Alasca este ano: a nadadora olímpica Lydia Jacobi, a modelo e ativista Kwana Chassinghors. Todos vocês estão dentro de alguns anos de vida um do outro. O que significa fazer parte de um grupo de jovens mulheres do Alasca que são conhecidas nacionalmente?

Grelha: Acho que é incrivelmente fortalecedor porque acho que no Alasca, especialmente neste tipo de competição nacional, e para Lydia, que é uma competição global, um estado como o Alasca tende a ser o perdedor. As pessoas pensam que o Alasca é uma terra de tundra fria, aleatória e árida, e sinto que não tendemos a receber o reconhecimento que merecemos.

E é uma vitória não apenas para o Alasca, mas sinto que é uma vitória também para as moças, por poder representar outras moças de nosso estado e até mesmo em nosso país, e ser alguém que elas esperam admirar. E você sabe, o engraçado é que meu treinador de natação do colégio também era o treinador de natação de Lydia. … Ele postou no Facebook e disse: “Ok, rapazes, Lydia, que a treinou, é uma medalha de ouro olímpica e Emma, ​​que a treinou, agora é Miss América”.

Então talvez seja meu amuleto da sorte ou algo assim. Mas foi um momento legal que eu tive aquela conexão com Lydia nesse sentido, você sabe, nós temos o mesmo treinador de natação.

Mas eu realmente acho que é uma vitória para as jovens mulheres do Alasca em todos os lugares. Esperamos servir de inspiração para eles verem que, embora possam ser vulneráveis, por serem do Alasca, são capazes de muito mais do que jamais poderiam imaginar.

adn: Provavelmente haverá um monte de crianças do Alasca recebendo esta notícia esta manhã e vendo você no cenário nacional. O que você espera que esteja passando pela cabeça deles agora?

Grelha: Acho que um dos meus principais objetivos como Miss América é ser uma pessoa conectada. Acho que as pessoas tendem a colocar a Miss América em um pedestal e veem essa mulher ganhando todas essas ótimas bolsas de estudo. Na verdade, ganhei $ 100.000 em bolsas na noite passada, o que é muito legal. E acho que eles acham que ela está vivendo uma vida perfeita e glamorosa.

Não é assim. Somos pessoas muito reais. E ontem à noite, durante minha pergunta no palco, compartilhei minhas lutas por ser uma mulher com TDAH e por ser uma mulher diagnosticada com TDAH muito tarde em sua vida. Fui diagnosticado no ano passado, aos 19 anos. Sabe, alguém que sofre de dermatose, uma forma de TOC.

Foi meio difícil para mim compartilhar no começo. Eu não tinha certeza se estava pronto para ser tão frágil, sabe, no cenário nacional com centenas e milhares de pessoas assistindo. Mas no final, sei que foi a escolha certa porque, no final do dia, acho que há pessoas por aí que acham que podem se conectar.

Houve pessoas que sentiram que se viam dentro de mim, e eu consegui receber muitas mensagens e comentários legais esta manhã e ontem à noite, de pessoas que disseram como foi ótimo ver alguém como eles, você sabe, uma pessoa neurótica ou alguém que tem um membro da família com deficiência intelectual, e eles se veem em mim e veem o tipo de pessoa a quem estão apegados e alguém que podem admirar.

E então eu realmente espero continuar servindo como fonte de inspiração. Passei por um período tão difícil na minha vida no ano passado, pois muitas pessoas passaram por momentos muito difíceis em suas vidas com a COVID e o isolamento que veio com isso. E você sabe, o fato de que fui capaz de vencê-lo, e aqui estou eu depois de um ano como Miss América, espero que outros saibam que podem fazer o mesmo. Eles podem superar tudo contra o que estão lutando.

A partir da esquerda: Sycely Wheeles, Miss Alaska Outstanding Teen, Ella Wheeles, Miss Alaska Jr. High e Emma Broyles, Miss Alaska, posam para uma foto na cerimônia de iluminação da Árvore de Natal no Town Square Park, no centro de Anchorage, em 27 de novembro. Miss América foi coroada quinta-feira, 16 de dezembro, a primeira Miss Alaska a ganhar o campeonato nacional. (Foto de Bob Halinen)

adn: Que mensagem você quer enviar para casa?

Grelha: Acho que o mais importante é que só quero agradecer a todos que me enviaram boas mensagens, deixaram comentários legais e me apoiaram durante minha viagem à Miss Alasca.

Eu me sinto tão orgulhosa de ter levado aquele título para casa pela primeira vez no Alasca, e esperamos ver mais Miss Alasca levar para casa o título de Miss América, e veremos mais azarões fazendo coisas incríveis que ninguém jamais imaginou eles seriam capazes de fazer.