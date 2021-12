No Way Home ‘lucrou US $ 50 milhões nas prévias de quinta-feira

Tom Holland interpreta o Homem-Aranha em “Homem-Aranha: No Way Home”.

“Homem-Aranha: No Way Home” já está na companhia dos guardas escolhidos da franquia de filmes.

a Sony E Marvel Studios O filme arrecadou US $ 50 milhões em vendas de ingressos nas prévias de quinta-feira. Esta é a melhor era epidemiológica – mas também ocupa o terceiro lugar na história do cinema, depois de “Avengers: Endgame” ($ 60 milhões) e “Star Wars: The Force Awakens” ($ 57 milhões).

“Esta é uma emergência massiva”, disse Paul Dergarabedian, analista de mídia sênior da comScore.

Cinemark Ela disse que teve a maior noite de estreia de bilheteria dos Estados Unidos com “No Way Home” e AMC Ele disse que foi o segundo título de filme de noite de estreia de maior bilheteria de todos os tempos, logo após Endgame.

As ações da Cinemark saltaram 3% na sexta-feira, enquanto as ações da AMC saltaram cerca de 21%.

Vendedor de ingressos Fandango Ela disse que estabeleceu o recorde de melhor venda de ingressos do ano, além de ser a melhor prévia do filme de quinta-feira desde Avengers: Endgame.

Analistas de bilheteria acrescentaram que “No Way Home” servirá Ultrapassou facilmente US $ 100 milhões no mercado interno durante o fim de semana de aberturaApós os resultados da prévia, comecei a reconsiderar o quão alto o Homem-Aranha poderia balançar.

A Sony esperava inicialmente que a contagem do fim de semana fosse de US $ 130 milhões, mas os analistas agora estão aumentando essa estimativa em quase US $ 200 milhões, com base na retórica positiva que levou a Cinemas lotados Também neste fim de semana repita as ofertas.

Os críticos avaliaram positivamente o terceiro filme do Homem-Aranha de Tom Holland, chamando-o de uma “celebração da popularidade do Aranha”.

“Qualquer um que pensasse que o cinema não voltaria … simplesmente não entendia o poder de um filme e personagem como o Homem-Aranha de trazer fãs entusiasmados do cinema à Multilex”, disse Dergarabedian.

Divulgação: Comcast é a empresa controladora da NBCUniversal e CNBC. A NBC Global é dona da Fandango.