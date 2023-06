Pulisic, McKennie e Balogun lideram a equipe USMNT Concacaf NL

Jeff Carlislerepórter de futebol americano4 minutos para ler

O USMNT ainda está de olho em Jesse Marsh como treinador principal? Sebastian Salazar detalha o que ele acha que o novo diretor atlético Matt Crocker está fazendo, procurando um treinador principal para o USMNT.

Christian Pulisic, Weston McKinney e Folarin Balogun lideram a lista de 24 jogadores que se prepararão para o último quarto da Liga das Nações da CONCACAF.

A equipe está sob o comando do gerente interino BJ Callahan, que foi nomeado no início desta semana depois que seu antecessor, Anthony Hudson, partiu para assumir uma função de gerenciamento em um clube desconhecido no Oriente Médio.

O meio-campista do Leeds United, Tyler Adams, se machucou e não fez parte da equipe. Adams foi incluído na lista preliminar no mês passado, apesar de ter passado por uma cirurgia no tendão da coxa em março, o que o descartou pelo resto da temporada da Premier League.

Os jogadores começarão a se apresentar em Los Angeles em 4 de junho para o campo de treinamento.

A lista final de 23 jogadores não é oficial até que seja submetida ao elenco da Concacaf, o que é necessário até 5 de junho.

Os Estados Unidos estão programados para enfrentar o rival México em 15 de junho.

“Além da grande experiência de jogo e talento de alto nível, o que é ótimo sobre esse grupo em geral é a familiaridade e compreensão que foi construída nos últimos quatro anos sobre nosso estilo e nossa cultura”, disse Callahan. “Estamos empolgados em trazer alguns rostos novos enquanto embarcamos em nosso primeiro gol do verão, defendendo nosso título da Liga das Nações da CONCACAF.”

Balogun participará de seu primeiro acampamento nos Estados Unidos desde que fez uma mudança única com a FIFA para representar os Estados Unidos.

Ele teve uma temporada excelente enquanto estava emprestado ao Stade Reims, marcando 21 gols em todas as competições. Ele deve fazer sua estreia contra Você não vê.

Outros jogadores não selecionados foram a dupla de goleiros do Inter Miami, Drake Callender, e Josh Cohen, do Maccabi Haifa.

Também há muita experiência, já que um total de 13 jogadores participaram da Copa do Mundo FIFA 2022, incluindo oito jogadores que começaram todas as quatro partidas no Catar.

Pulisic é o jogador com mais internacionalizações, com 54.

No geral, a idade média de uma lista de treinamento será de 24 anos e 216 dias a partir do primeiro dia de treinamento em 4 de junho. A equipe tem uma idade média de 17 jogos no total e 11 partidas oficiais.

Entre os lesionados estão Adams, o zagueiro do Celtic Cameron Carter-Vickers, o atacante do West Brom Daryl Dyke, o goleiro do Luton Town, Ethan Horvath, o zagueiro do Fulham, Tim Ream, o atacante do Norwich City, Josh Sargent, o goleiro do Manchester City, Zack Stephen, e o atacante do Rangers, Malik Tillman.

E a ausência de Horvath e Stephen praticamente confirma que, salvo lesão, Matt Turner, do Arsenal, será titular no gol.

Uma fonte disse à ESPN que Steven passou por uma cirurgia artroscópica no joelho para reparar a lesão no menisco que sofreu no início da temporada passada e teve que correr o ano todo.

A fonte disse que vai estar ausente de 3 a 4 meses, o que muito provavelmente vai adiar a decisão sobre o destino do empréstimo. Steffen está sob contrato com o Man City por mais dois anos e irá reabilitá-los enquanto isso.

Lista detalhada por posição (clube/país, jogos/golos)

Goleiros (4): Drake Callender (Inter Miami; 0/0), Josh Cohen (Maccabi Haifa/ISR; 0/0), Sean Johnson (Toronto FC/CAN; 12/0), Matt Turner (Arsenal/ENG; 26/0)

Defensores (7): Serginho Dest (Milão/Itália; 24/2), Chris Richards (Crystal Palace/Inglaterra; 8/0), Anthony Robinson (Fulham/ING; 34/2), Miles Robinson (Atlanta United; 21/3), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER; 4/0), Auston Trusty (Birmingham City/ENG; 1/0), Walker Zimmerman (Nashville SC; 39/3)

Mediadores (6): Johnny Cardoso (Internacional/Brasil; 6/0), Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP; 14/0), Weston McKinney (Leeds United/Inglaterra; 43/11), Younes Musa (Valencia/Espanha; 25). /0)), Gio Reina (Borussia Dortmund/Ger; 18/4), Alan Sonora (FC Juarez/México; 2/0),

Atacantes (7): Brenden Aaronson (Leeds United/ENG; 30/7), Folarin Balogun (Stade Reims/FRA; 0/0), Taylor Booth (Utrecht/NED; 2/0), Ricardo Pepi (Groningen/NED; 14/6), Christian Pulisic (Chelsea/Inglaterra; 58/23) Tim Weah (Lille/França; 29/4) Alex Zendegas (Club America/México; 3/1)