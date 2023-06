Heat vs. Nuggets, como assistir, probabilidades, onde transmitir e muito mais

O Nuggets enfrentará o Heat em casa nas finais da NBA de 2023. (Foto: Megan Briggs/Getty Images)

Esta noite é a noite, é hora das finais da NBA de 2023. Ainda quente Batalha nas finais da Conferência Leste, o Miami Heat conseguiu manter a liderança sobre o Boston Celtics e agora está indo para as finais da NBA de 2023. Depois de jogar um jogo histórico 7 – o Celtics foi o quarto time na história da liga a forçar um Jogo 7 depois de cair em um buraco de 0-3 na Série – O Heat agora está embarcando em um avião para Mile High City, onde jogará suas finais juniores da NBA, o Denver Nuggets. O jogo 1 começa no Nuggets Home Stadium hoje à noite às 20h30 no ABC.

Aqui está o que você precisa saber sobre como assistir potencialmente Todos os sete jogos das finais da NBA na próxima semana, incluindo probabilidades, cronograma, onde transmitir os jogos da NBA e muito mais.

Como assistir as finais da NBA: Miami Heat x Denver Nuggets

Assista ABC (mais ESPN, ESPN2, ABC, CBS, CBS Sports Network e Ion) Hulu + TV ao vivo

data: quinta-feira, 1 de junho

tempo: 20:30

localização: Paul Arena, Denver, Colorado

canal: abc

fluxo: ESPN+

Atualizações ao vivo do jogo 1 das finais da NBA:

Em que canal está passando as Finais da NBA?

As finais da NBA começam em 1º de junho na ABC e ESPN+. Se você já tem o ABC em seu pacote normal de TV/cabo, sintonizar deve ser fácil. Se você não tem acesso ao ABC ou ESPN+, aqui estão as plataformas que recomendamos que você assine para assistir às finais da NBA de 2023 ao vivo:

Onde estão as transmissões das Finais da NBA de 2023:

Se você não tem o ABC, também pode assistir a todos os jogos das Finais da NBA transmitidos ao vivo pelo ESPN+.

(foto: ESPN+) As finais da NBA de 2023 serão transmitidas pela ESPN+. Uma assinatura do ESPN+ oferece acesso a conteúdo exclusivo do ESPN+, incluindo eventos ao vivo, ferramentas de esportes fantásticos e artigos premium do ESPN+. Você pode transmitir o ESPN+ por meio de um aplicativo na sua smart TV, telefone, tablet, computador e no ESPN.com. US$ 10 na ESPN

Calendário das finais da NBA 2023:

1 de Junho

Finais da NBA de 2023 Jogo 1: 20h30 ET (abcE ESPN+)

4 de junho

Finais da NBA de 2023 Jogo dois: 20h ET (abcE ESPN+)

7 de junho

Jogo três das finais da NBA de 2023: 20h30 ET (abcE ESPN+)

9 de junho

Quarto jogo das finais da NBA de 2023: 20h30 ET (abcE ESPN+)

12 de junho

Finais da NBA de 2023, jogo cinco*: 20h30 ET (abcE ESPN+)

15 de junho

Finais da NBA de 2023 Jogo 6*: 20h30 ET (abcE ESPN+)

18 de junho

Finais da NBA de 2023 Jogo 7*: 20h ET (abcE ESPN+)

* Se necessário

Quais equipes estão jogando nas finais da NBA de 2023?

Depois de uma longa batalha na Conferência Leste da NBA entre o Boston Celtics e o Miami Heat, o Heat manteve uma vantagem de 3 a 0 na série, derrotando o Celtics no jogo 7, depois que os jogadores de basquete do Boston conseguiram empatar o jogo com o Boston Celtics. Três vitórias consecutivas contra o Heat.

As finais da NBA de 2023 serão as primeiras finais do Nuggets. O Heat chegou até aqui sete vezes, com três vitórias nas finais da NBA.

Nuggets vs. Heat: probabilidades para as finais da NBA de 2023

calor (+300)

Pepitas (-400)

Para uma análise detalhada das probabilidades do jogo 1 das finais da NBA, confira mais cobertura do Yahoo Sports da NBA.

Para recapitular, aqui estão todas as maneiras de assistir ou transmitir as finais da NBA de 2023 sem cabo:

