Kentucky chipui, Livingston saiu no draft da NBA de 2023: onde isso deixa a lista dos Wildcats

Foi anunciado na quarta-feira que o atacante do Kentucky, Oscar Chipui, abrirá mão de sua última temporada de elegibilidade para a faculdade e permanecerá no draft da NBA de 2023. Aqui está o que você precisa saber:

Chipui foi o jogador de basquete universitário do ano em 2022. Ele teve uma média de 16,5 pontos e 13,7 rebotes na temporada passada.

Ele impressionou no Torneio da NCAA com um desempenho de 25 rebotes na primeira rodada contra o Providence e um jogo de 25 pontos e 18 rebotes, a melhor marca do jogo, na derrota dos Wildcats na segunda rodada para o Kansas State.

O jogador de 23 anos não está entre os 100 melhores jogadores de Sam Vecenie no próximo draft.

Chris Livingston se juntará a Tshiebwe no recrutamento restante, seu agente Dizer O atletaO Sol SharanianoEmbora Antonio Reeves tenha desistido do recrutamento, ele não se comprometeu a retornar ao Kentucky.

Atlético Análise instantânea:

Onde isso deixa a lista dos Wildcats na próxima temporada

O Kentucky entrou no dia da decisão com apenas sete jogadores comprometidos com o elenco da próxima temporada: cinco titulares e dois alunos do segundo ano que jogaram com moderação na última temporada. John Calipari estava desesperado por boas notícias de pelo menos um veterano que pudesse voltar e trazer alguma experiência e estabilidade. Embora a próxima turma seja classificada como a número 1 nacionalmente – todas as 40 melhores equipes da turma do ensino médio de 2023, quatro delas do McDonald’s All-American – o basquete universitário é um jogo para velhos agora. Nem um único calouro de verdade estava na Final Four este ano, enquanto 16 dos 20 titulares eram juniores ou seniores.

Seis jogadores da equipe da temporada passada já haviam partido antes de quarta-feira: as transferências Safar Wheeler (Washington), Damion Collins (LSU), C.J. Frederick (Cincinnati) e Lance Weir (Villanova), além das entradas do draft da NBA Casson Wallace, uma escolha. uma loteria em potencial , e Jacob Tobin, que não espera ser escolhido.

Espera-se que os três jogadores que tomaram suas decisões de ficar ou sair até o prazo de quarta-feira, Chipui, Livingston e Reeves, sejam escolhidos na segunda rodada ou não sejam escolhidos, o que o torna especialmente decepcionante na era zero. Um programa como o KFC aparentemente não poderia ser um argumento convincente para qualquer um deles voltar.

Os dois únicos jogadores que retornaram com bolsa Calipari, o ala de 1,80m e Ogona Onenso de 1,80m, marcaram um total de 97 pontos na última temporada. Tierro teve média de 9,5 minutos em 20 jogos e Onneso 6,9 minutos em 16 jogos. Dizer que a atual lista de Kentucky é verde seria um eufemismo. E essa inexperiência logo estará em plena exibição, já que os Wildcats estão a apenas seis semanas de enfrentar os times mais velhos no GLOBL JAM U23 Championships em Toronto, Canadá. -Tucker

Calipari ainda pode conseguir algo

Então, para onde Calipari vai agora para adicionar profundidade e experiência à sua lista? O Reino Unido tem balançado duas das maiores oscilações do portão de transferência – Hunter Dickinson, do estado de Michigan, escolheu o Kansas e o vice-campeão da NCAA, Keshad Johnson, escolheu o estado do Arizona, do estado de San Diego – e não parece estar em uma posição forte com mais ninguém. No entanto, o único lado positivo é que alguns jogadores de qualidade agora estarão disponíveis após o abandono do Draft da NBA. Arthur Kaluma está entre os jogadores que desistiram e o Kentucky é uma das escolas que demonstrou interesse no ex-atacante do Creighton, de acordo com vários relatórios. -Tucker

leitura obrigatória

(Foto: Andy Lyons/Getty Images)