PS5 Restock 26 de janeiro de 2022: Onde comprar em estoque? (EUA, Reino Unido)

É quarta-feira, o que significa que estamos passando para o estágio final da semana, que é quando a maioria PS5 reabastecimentos acontecem nos EUA e no Reino Unido. A maioria dos olhos permanece na Amazon, que tem um histórico de queda no estoque do PS5 no final de cada mês. No entanto, existem alguns outros lugares que os compradores esperançosos devem estar cientes. Esta é a atualização de reabastecimento do PSLS PS5 para 26 de janeiro de 2022.

Quais lojas dos EUA têm estoque do PS5 para hoje, 26 de janeiro?

Atualização de reabastecimento do console PS5 dos EUA

Para hoje, 26 de janeiro de 2022, Amazonas está atraindo mais atenção daqueles que esperam uma queda do PS5 nos EUA. O varejista abandonou os sistemas PS5 Disc e Digital Edition (sem pacotes) no final dos meses anteriores, e muitos esperam que isso se repita no final de janeiro. No entanto, isso não é anunciado oficialmente e não houve vazamento, então ainda é possível que a Amazon não tenha estoque. Seja esperançoso, mas não fique muito desapontado se isso não acontecer!

Se você ainda não registrou seu interesse em adquirir um PS5 diretamente na PlayStation Store, aqui está a ligação. Isso está aberto a membros da PSN nos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Recomendamos fazê-lo agora, pois há rumores de que os e-mails serão enviados na próxima semana!

Aqueles que estão absolutamente desesperados para obter um PS5 o mais rápido possível ainda estão à mercê de Ebay vendedores. Felizmente, a dica de classificar as muitas listagens por “Compre agora” e “Recentemente listadas” ainda funciona bem para encontrar as melhores ofertas e evitar os preços bobos de cambistas. Use um limite de preço também!

Meta – A queda na loja ocorreu em 21 de janeiro.

Walmart – O reabastecimento ocorreu online em 13 de janeiro.

BJs – O reabastecimento do pacote aconteceu em 19 de janeiro.

PS Direct – usuários da PSN podem se registrar aqui para uma chance de comprar.

Amazon – Restock ainda não anunciado mas antecipado antes do final do mês.

Best Buy – A queda surpresa ocorreu em 20 de janeiro.

GameStop – O reabastecimento aconteceu online em 21 de janeiro.

Atualização de reabastecimento de acessórios PS5 dos EUA

Embora os sistemas estejam esgotados em todos os lugares, os acessórios PS5 estão disponíveis. Confira os links acima para nossos periféricos recomendados que ajudarão a aprimorar a experiência do console de última geração.

Quais lojas do Reino Unido têm estoque do PS5 para hoje, 26 de janeiro?

Sem surpresas aqui, infelizmente! Ebay é mais uma vez o lugar para ir para as ações do PS5 UK hoje, 26 de janeiro. Classifique por “Newly Listed” e “Buy It Now” para encontrar as melhores ofertas, com um limite de preço implementado para evitar que listagens de cambistas tolas apareçam.

Para aqueles que perderam na seção dos EUA acima, você pode se inscrever para ter a chance de comprar um PS5 diretamente na PlayStation Store. Os membros da PSN baseados no Reino Unido, EUA, Alemanha, França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo podem registrar seu interesse aqui.

Quanto a uma queda do Amazon UK PS5, ainda não há informações sobre o próximo reabastecimento. No entanto, informaremos nossos leitores se houver alguma alteração.

