Discord está fora – The Verge

O Discord está passando por uma interrupção generalizada, impedindo que muitos usuários se conectem ao aplicativo de comunicações. A interrupção começou por volta das 14h45 ET e impede que os usuários participem de chamadas ou de bate-papos de texto. “No momento, estamos investigando uma interrupção generalizada da API e estamos trabalhando para resolver isso o mais rápido possível”, diz o conta oficial do Discord no Twitter.

O Discord é amplamente utilizado pela comunidade gamer e atualmente possui 150 milhões de usuários ativos mensais. Essa última interrupção parece estar afetando a maioria dos usuários, com relatos generalizados de problemas até mesmo na conexão com o serviço. Alguns usuários do Discord atualmente conectados ao serviço podem continuar a usar o bate-papo por texto ou participar de chamadas.

Em uma mensagem no cliente Discord, a empresa diz:

Identificamos o problema subjacente com a interrupção da API, mas estamos lidando com um problema secundário em um de nossos clusters de banco de dados. Temos toda a nossa equipe de resposta de plantão online e respondendo ao problema.

O Discord diz que agora está limitando os logins “para gerenciar a carga de tráfego” e que os usuários que estão logados no momento devem poder usar o serviço com sucesso agora. “Estaremos aumentando lentamente os limites aqui para permitir que mais usuários possam entrar”, diz Discord.

O Discord passou por uma breve interrupção em novembro, após Problemas do Google Cloud causou problemas para o aplicativo de comunicações. Este último tempo de inatividade é marcado como uma “interrupção importante” no Página de status do Discorde está claro que deixou o serviço totalmente offline para a maioria dos usuários.

Atualização, 26 de janeiro, 15h20 ET: Artigo atualizado com mais informações de interrupção.