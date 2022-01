Microsoft tem um monte de gente para jogar Halo e Forza

A Microsoft parece ter tido muito sucesso fazendo as pessoas experimentarem seus jogos. Durante a teleconferência de resultados da empresa na terça-feira, o CEO Satya Nadella disse que 20 milhões de pessoas jogaram Halo Infinito e 18 milhões de pessoas jogaram Forza Horizonte 5. Embora valha a pena notar que esses números incluirão pessoas que jogaram por alguns minutos e não ficaram por perto, ele fala sobre a atração do modelo apenas faça o download e dê um giro.

Ambos os jogos podem ser jogados sem qualquer custo direto; Horizonte 5 está disponível no serviço de assinatura Xbox Game Pass, que tem cerca de 25 milhões de assinantes de acordo com a Microsoft, e Halo InfinitoO multiplayer de ‘s usa um modelo free-to-play (embora não assinantes do Game Pass tenham que comprar a campanha separadamente).

Embora ambos os jogos tenham sido muito esperados, é difícil imaginar que eles teriam atraído tantos jogadores se tivessem que pagar US $ 70 adiantados. Os dados parecem confirmar isso também – Horizonte 5 Parece no caminho certo para ser o maior da série. No final de 2020, A Microsoft anunciou que 24 milhões de pessoas haviam jogado a entrada anterior no Forza Series. Mas isso foi mais de dois anos após o jogo, Horizonte 4velho saiu e bem mais de um ano depois de chegar ao Game Pass. Mas os 18 milhões de pessoas que tentaram Horizonte 5 fez isso em menos de quatro meses. Isso é muito para um jogo de corrida não nomeado Mario Kart – para referência, em 2017 o estúdio por trás do Gran Turismo série disse que a entrada mais popular na época, Gran Turismo 3 A-spec, vendeu pouco menos de 15 milhões de cópias.

Com mais de 20 milhões de espartanos se juntando a nós até agora, temos o prazer de anunciar que #HaloInfinite é o maior lançamento da história da franquia Halo! Obrigado a todos por se juntarem a nós na próxima etapa desta grande jornada. pic.twitter.com/d4EIsvWYVr — Halo (@Halo) 25 de janeiro de 2022

Os 20 milhões de pessoas que tentaram Halo Infinito também são um ponto de dados interessante em comparação com entradas anteriores – antes do lançamento do jogo, a série como um todo vendeu 81 milhões de cópias em sua corrida de 20 anos. É certo que é uma comparação um pouco de maçãs e laranjas, dado que Halo InfinitoO multiplayer de é free-to-play, e os jogos anteriores de Halo tiveram que ser comprados. Baixar um jogo é muito menos comprometido do que pagar por um, e pode ter havido pessoas que tentaram e desistiram (talvez por causa matchmaking de buggy) antes que pudessem ser convencidos a gastar dinheiro em skins.

Independentemente disso, se o objetivo da Microsoft era fazer com que as pessoas pelo menos tentassem Olá, parece que tem feito muito sucesso.

O modelo free-to-play já foi comprovado antes — jogos como Fortnite, Apex Legends, e especialmente Call of Duty: Zona de Guerra todos viram enorme sucesso. Mas eles também estão jogando em um pool muito maior, estando disponíveis no Xbox, PC e PlayStation (alguns estão disponíveis no Switch e no celular). Os números divulgados pela Microsoft mostram que está vendo parte desse sucesso agora que a maioria de seus exclusivos não tem um buy-in obrigatório – agora só precisa manter essas pessoas por perto e descobrir como fazer valer a pena, seja através de pessoas que pagam pelo Game Pass, microtransações ou algo completamente diferente.