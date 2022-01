Portugal, Eldorado do ciclismo – Le Point

Home »Economia» Portugal, ciclismo Eldorado – Le Point 2 de janeiro de 2022

Graças à sua engenhosidade e medidas anti-lixo introduzidas por Bruxelas, o país é um dos principais fabricantes europeus de bicicletas.

Os fabricantes de bicicletas estão concentrados na área de Águeda. Aqui está Aviro, a pequena Veneza portuguesa.

De Oliver Ubertally, o nosso Correspondente Especial no Porto

Postado em 30/12/2021 às 9h35

– 01/02/2022 Alterado às 10:00

Link copiado

Copie o link

Para chegar à RTE Bikes Factory, sob o sol de Outubro, tivemos que atravessar densas florestas de eucaliptos e várias aldeias com os icónicos porcelanatos brancos e azuis do interior do sul do Porto. De repente, na rua de paralelepípedos de um parque industrial, um grande edifício branco está diante de nós. No longo hall de entrada, a velha cadeira de balanço preta pendurada na parede dá o tom da bicicleta. Rockrider, Bitwin, Elopes … especializada em pintura automóvel antes desta empresa familiar portuguesa, montamos bicicletas para a Decathlon.

Na linha de produtos, jovens trabalhadores com mãos tatuadas levantam as câmaras de ar, algumas das quais explodem com força …

Este artigo é apenas para assinantes

Eu subscrevo

Já inscrevi? Eu me identifico

Consulte Antonio Petrosa / 4 “O Ponto” (x4)

Boletim Econômico

Todas as quintas-feiras, receba as melhores notícias econômicas e tenha uma amostra de trechos de pontos.

Você está lendo atualmente: Portugal, Eldorado do ciclismo

Este artigo foi adicionado aos seus favoritos.









Amplie o texto

Minimize o texto

Imprimir

Comentarista

Adicionar aos favoritos

Enviar por email

5 comentários

Comentarista

Um anúncio ou comentário?

Este serviço é reservado para assinantes

Eu subscrevo

Já inscrevi? Eu me identifico

Você não pode mais reagir a artigos após submissões que não atendam à carta de avaliação de pontos.

Você não pode mais reagir a artigos após submissões que não atendam à carta de avaliação de pontos.

Adicionar apelido

Antes de comentar um artigo, o apelido deve ser inserido.

Crie um rascunho

Já existe um rascunho em seu comentário.

Você só pode salvar um

Fica com o anterior Rascunho, Clique em Cancelar.

Salvar novo Rascunho, Clique Cadastro

Crie um rascunho

Erro ao salvar o rascunho.