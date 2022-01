13 casos de Omigron foram encontrados na seleção portuguesa de futebol

Autoridades de saúde portuguesas identificaram na segunda-feira 13 casos de uma variante omigran do vírus corona entre membros de uma equipe profissional de futebol – considerada altamente contagiosa.

Um dos candidatos positivos à equipa de futebol de Lisboa, Pelences, viajou recentemente para a África do Sul, onde a variante Omigron foi identificada pela primeira vez, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge.

No entanto, outros não foram para a África do Sul, indicando que este pode ser um dos primeiros casos de propagação do vírus local para fora da África do Sul.

Aqueles que estiveram em contato com casos positivos receberam ordem de isolamento, independentemente do estado da vacina ou exposição a infecções em potencial, e serão testados continuamente para o vírus, disse a empresa.

Como casos da nova variante do vírus corona foram confirmados em todo o mundo, o Japão anunciou na segunda-feira que suspenderia a entrada de todos os visitantes estrangeiros, e o número de países que estreitam suas fronteiras está espalhando temores de outra extensão da epidemia.

O Japão, que até agora não encontrou nenhuma oportunidade para a variante Omigron, re-impôs a flexibilização das restrições de fronteira para observadores de negócios de curto prazo, estudantes estrangeiros e trabalhadores no início deste mês.

Apesar das preocupações globais, os cientistas alertam que ainda não está claro se o Omigron é mais perigoso do que outras versões do vírus corona, que matou mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Com sinais de reabertura na Malásia, Cingapura e Nova Zelândia, alguns países continuam com planos anteriores para aliviar as restrições.

“Estamos agindo como medida de precaução para evitar o agravamento da situação no Japão”, disse o primeiro-ministro Fumio Kishida. Ele disse que a medida entraria em vigor na terça-feira.

A decisão significa que o Japão restaurará os controles de fronteira flexíveis para observadores de negócios de curto prazo, estudantes estrangeiros e trabalhadores no início deste mês.

Kishida exortou as pessoas a continuarem usando máscaras e outras medidas antivirais básicas até que mais detalhes sobre a nova variante do Omigron sejam conhecidos.

Variação Foi descoberto há poucos dias por pesquisadores na África do Sul, E não se sabe muito sobre isso, incluindo se é altamente contagioso, pode causar doenças graves ou evitar a proteção da vacina. Mas muitos países se apressaram em agir em resposta às preocupações sobre qualquer coisa que pudesse prolongar a epidemia.

Israel decidiu bloquear a entrada de estrangeiros, e Marrocos disse que suspenderá todos os voos que chegam nas primeiras duas semanas na segunda-feira – a mais severa das restrições de viagem impostas por países ao redor do mundo, pois visa reduzir a propagação da variabilidade . Cientistas confirmaram sua existência em muitos lugares, de Hong Kong à Europa e à América do Norte.

Na segunda-feira, a Escócia anunciou a descoberta de seis caixas ômega, elevando o total britânico para nove. O governo escocês solicitou às autoridades de saúde pública que realizassem um rastreamento aprimorado dos contatos em todos os casos.

“Há dúvidas sobre sua gravidade, contágio e resposta a tratamentos ou vacinas, e os cientistas estão trabalhando rapidamente para fornecer mais informações”, disse Hamza Youssef, secretário de saúde escocês.

A Holanda registrou 13 casos de Omigron no domingo, com Canadá e Austrália cada um considerado culpado.

Essa variação já foi detectada em muitos países e a Organização Mundial da Saúde preconiza que as fronteiras permaneçam abertas, observando que o fechamento das fronteiras costuma ter um efeito limitado.

Enquanto isso, o Dr. Francis Collins, diretor dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, entretanto, enfatizou que não há dados ainda sobre se a nova variante causa doenças mais graves do que as cepas de vírus corona anteriores.

Considerando a rapidez com que está se espalhando em muitos distritos da África do Sul, acho que é muito contagioso. É particularmente contagioso, não sabemos se está competindo com a Delta “, disse Collins ao State of the Union da CNN.

Collins disse a vários especialistas que o mundo deveria redobrar todos os esforços para usar as ferramentas existentes, incluindo medidas como vacinas, doses de reforço e uso de máscaras.

“Eu sei, América, você está cansado demais para ouvir essas coisas, mas o vírus não nos cansou”, disse Collins.

A Comissão Holandesa de Saúde Pública confirmou na sexta-feira que 13 pessoas da África do Sul tinham testado positivo para Omigran. Eles estavam entre 61 pessoas com teste positivo para o vírus depois de chegar ao Aeroporto Shiphol, em Amsterdã, nos últimos dois voos antes do embargo ser suspenso. Eles foram imediatamente isolados, a maioria deles em um hotel próximo.

O ministro da saúde do Canadá disse que os dois primeiros casos de Omicron do país foram diagnosticados em Ontário após um teste positivo de duas pessoas que viajaram recentemente da Nigéria.

Autoridades da Austrália disseram que dois viajantes da África a Sydney foram os primeiros no país a apresentar teste positivo para o novo tipo. Quem vem de nove países africanos agora deve ficar isolado em um hotel na chegada. Os dois estados alemães registraram um total de três casos de viajantes retornando no fim de semana.

Israel agiu para bloquear a entrada de estrangeiros e forçar o isolamento de todos os israelenses vindos do exterior.

O Ministério das Relações Exteriores do Marrocos tuitou no domingo que todos os voos de e para o Norte da África seriam suspensos “para proteger as conquistas do Marrocos na luta contra a doença e para proteger a saúde de seus cidadãos”. O Marrocos é líder em vacinação na África e fechou suas fronteiras por vários meses em 2020 devido à epidemia.

Os planos dos Estados Unidos Viagens da África do Sul e sete países da África do Sul devem ser proibidas Começa segunda-feira. “Isso nos dará um período de tempo para melhorar nossa prontidão”, disse o Dr. John H. Snyder, um importante epidemiologista americano. Anthony Fauci disse à ABC “This Week”.

Muitos países introduzem tais restrições, no entanto, vão contra o conselho da OMS, que alerta contra qualquer reação exagerada antes de examinar completamente a variação.

De acordo com a Casa Branca, Fauci diz que levará mais duas semanas para obter informações definitivas sobre a permeabilidade, intensidade e outras propriedades do Omigran.

O governo sul-africano respondeu com raiva à proibição de viagens, dizendo que era “equivalente a punir a África do Sul por sua sequência genética avançada e capacidade de identificar rapidamente novas variantes”.

A OMS emitiu um comunicado dizendo que “apoia os países africanos” e observou que as restrições às viagens podem “desempenhar um papel na mitigação da disseminação do COVID-19, mas também colocar um fardo pesado em vidas e meios de subsistência”. Se restrições forem impostas, elas devem ser baseadas na ciência e não intrusivas.

Na Europa, com o aumento acentuado de casos na maioria das lutas recentes, as autoridades estavam em guarda.

Após a descoberta de dois casos de Omigran, o Reino Unido reforçou no sábado as regras sobre o uso de máscaras e vistos internacionais, mas o secretário de Saúde britânico, Sajid Javed, disse que o governo não estava trabalhando em casa ou tomando medidas anti-sociais severas.

“Agora sabemos que esse tipo de atividade é muito caro, tanto econômica quanto socialmente, em termos de efeitos não governamentais à saúde, como o impacto na saúde mental”, disse ele à Sky News.

A Espanha anunciou na quarta-feira que não permitiria visitantes britânicos que não foram vacinados desde então. A Itália analisa a lista de passageiros de companhias aéreas que chegaram nas últimas duas semanas. A França continua pressionando por vacinas e doses de reforço.

David Hui, especialista respiratório e consultor governamental para epidemiologia em Hong Kong, concordou com essa estratégia.

Ele disse que duas pessoas com teste positivo para a variante Omicron receberam a vacina da Pfizer e mostraram sintomas muito leves, como dor de garganta.

“As vacinas devem funcionar, mas haverá alguma redução na eficácia”, disse ele.