Aumento da procura de viagens em Portugal O sector do turismo precisa de mais 85.000 trabalhadores

O aumento da procura de viagens registado em Portugal no segundo semestre deste ano trouxe à tona o facto de 85 mil trabalhadores do sector das viagens e turismo não se encontrarem no país.

Um relatório recente do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) ressalta que tais números podem ter um “impacto significativo” na economia do país e ajudar a administrar a crise do setor. Diante de uma situação de desastre induzida por vírus, SchengenVisaInfo.com Relatórios.

De acordo com o WTTC, a crescente demanda por viagens, principalmente nos meses quentes de verão, está dificultando a contratação de pessoas no setor. A empresa afirma que a falta de pessoal no setor de turismo e turismo chegará a 85.000 até o final deste ano.

As viagens estimam que uma média de 53.000 trabalhadores serão seleccionados no próximo ano e que a falta de pessoal em Portugal continuará.

“A recuperação económica de Portugal está em risco se não houver gente suficiente para preencher esses empregos quando os turistas regressarem.” A presidente do WTTC, Julia Simpson, apontou isso.

A escassez de trabalhadores no setor colocou muitas empresas em risco de enfrentar graves dificuldades.

Além disso, a empresa destacou que apesar das medidas tomadas pelas autoridades do país no ano passado para enfrentar a atual epidemia, um total de 92.000 pessoas que trabalhavam no setor de viagens e turismo perderam seus empregos.

Anteriormente, o Provedor Europeu de Estatísticas, O Eurostat sublinhou que a indústria europeia do turismo foi duramente atingida pela propagação do vírus corona e das suas novas estirpes.

O Eurostat relata que o número de casas noturnas turísticas da UE caiu 61% entre abril de 2020 e março de 2021, com um total de 1,1 bilhão de turistas.

Malta, Espanha, Grécia, Portugal e Hungria registraram o declínio mais profundo, enquanto cada um desses países registrou um declínio de mais de 60%.

Estatísticas fornecidas no início deste mês O European Travel Council (ETC) mostra que o turismo em toda a UE diminuiu 77 por cento em comparação com os níveis anteriores à epidemia.

De acordo com o European Travel Council (ETC), as chegadas de turistas internacionais aos países europeus devem cair 60% até o final do ano.