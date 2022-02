Por que os preços do petróleo são tão altos e permanecerão assim?

Em outros lugares, em países como Equador, Cazaquistão e Líbia, desastres naturais e turbulências políticas reduziram a produção nos últimos meses.

“Interrupções não planejadas transformaram o que se pensava ser um pivô para o excedente em uma profunda lacuna de produção”, disse Louise Dickson, analista de mercados de petróleo da Rystad Energy, uma empresa de pesquisa e consultoria.

Do lado da demanda, grande parte do mundo está aprendendo a lidar com a pandemia e as pessoas estão ansiosas para fazer compras e fazer outras viagens. Com medo de entrar em contato com um vírus infeccioso, muitos estão optando por dirigir em vez de usar o transporte público.

Mas o fator mais imediato e crítico é geopolítico.

Uma potencial invasão russa da Ucrânia tem “o mercado de petróleo no limite”, disse Ben Cahill, membro sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington. “Em um mercado apertado, qualquer interrupção significativa pode levar os preços bem acima de US$ 100 por barril”, disse o Sr. Cahill escreveu em um relatório esta semana.

A Rússia produz 10 milhões de barris de petróleo por dia, ou aproximadamente um em cada 10 barris usados ​​em todo o mundo em um determinado dia. Os americanos não seriam diretamente prejudicados de maneira significativa se as exportações russas parassem, porque o país envia apenas cerca de 700.000 barris por dia para os Estados Unidos. Essa quantidade relativamente modesta poderia ser facilmente substituída por petróleo do Canadá e de outros países.