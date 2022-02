Futuros do índice Dow Jones: Google e AMD atrasam em obter lucros, pois o mercado está em ascensão

Os futuros da Dow caíram durante a noite, enquanto os futuros do S&P 500 e Nasdaq foram mais altos, com os futuros do Google em alta. o alfabeto (o Google) E Microdispositivos avançados (AMD) disparou nos lucros, levantando muitos pares. Um rali do mercado de ações teve ganhos sólidos na terça-feira, somando-se ao avanço revolucionário de segunda-feira.







Peças relacionadas a commodities tiveram bom desempenho, como estoques de fertilizantes mosaico (musgo) Aumente a energia junto com nomes de petróleo e gás como Williams Coss. (WMB). Uma maçã (AAPL) E Microsoft (MSFT) Continuar a manter áreas compráveis. As ações da Tesla, que se recuperaram fortemente das baixas de sexta-feira, caíram um pouco e ainda precisam de tempo para serem corrigidas.

Principais ganhos

ganhos do google Bata as visualizações com o gigante das buscas também anunciando um enorme desdobramento de ações de 20 por 1. As ações da GOOGL subiram durante a noite depois de fechar em torno do território de compra. Notícias fortes de publicidade online também criaram um pai no Facebook Almofadas de identificação (morto), Amazon.com (AMZN) E Explodir, explodir (Explodir, explodir).

Ganhos da AMD Expectativas superadas. As ações da AMD saltaram da noite para o dia. As ações da Nvidia, grande concorrente da AMD, também subiram.

motores gerais (GMOs ganhos superaram o número de visualizações, mas a receita caiu. As ações da General Motors subiram ligeiramente no final do pregão. fortaleza (F), que divulga lucros na quinta-feira, subiu durante a noite.

PayPal (PYPL) perdeu em lucros e deu má direção. As ações da PYPL, que já caíram acentuadamente nos últimos meses, caíram da noite para o dia.

Starbucks (SBUX) relataram resultados mistos. As ações da SBUX caíram no comércio estendido depois de inicialmente recuar.

Tesla (TSLA), nvidia (NVDA) e Ações da Microsoft na Tabela de Líderes do IBD. Os compartilhamentos da Microsoft e do Google funcionam Líderes de longo prazo do IBD. As ações do Google, Microsoft e Nvidia estão disponíveis em defeito 50. O inventário do mosaico está ativado Swing Trader. Williams Coss. é hoje Estoque IBD hoje.

O vídeo incluído na matéria discute a recuperação do mercado na terça-feira e analisa as ações WMB, Mosaic e . Expedia (EXPE).

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow caíram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,35%. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,9%.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações compartilhado.

aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações foi tranquilo durante a maior parte da sessão de terça-feira, mas ganhou força na última hora, fechando em máximas da sessão. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,8% na terça-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 0,7%. O Nasdaq Composite Index avançou 0,75%. Small cap Russell 2000 teve um ganho de 1%.

As ações da Apple caíram 0,1% e as ações da Microsoft caíram 0,7%, mal cedendo terreno e apoiando até o final. Os componentes Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq agora são executáveis.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 2 pontos base para 1,8%. Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 5 centavos, para US$ 82,10 o barril.

Entre o Melhores ETFs, O IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) em 1,4%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (em forma) saltou 3,5%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) subiu 0,6%, com as ações da MSFT mantendo uma retenção notável. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) subiu 0,4%, mas saltou da noite para o dia. As ações da AMD e da Nvidia são as participações mais importantes da SMH.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME(Saltou 4,6%, ETF Global X US Infrastructure Development)berço) em 1,2%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) apareceu em 2%. SPDR S&P Home Builders (XHB) era plana. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) ganhou 3,6%, e o ETF Financial Select SPDR (XLF) subiu 1,4%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) subiu 0,3%

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) até 2,2% e o ARK Genomics ETF (ARKG) ganhou 2,1%. As ações da Tesla continuam em primeiro lugar entre os ETFs da ARK Invest. ARK Invest comprou novamente ações da TSLA depois de vender as ações ao longo de vários meses.

ganhos do google

Os ganhos do Google superaram as expectativas na terça-feira. A receita de publicidade de busca on-line superou o número de visualizações, embora a receita do YouTube e da computação em nuvem tenha caído ligeiramente. A Alphabet, subsidiária do Google, também anunciou uma divisão de 20 por 1 nas ações do GOOGL.

As ações do Google subiram 9% nas negociações durante a noite, indicando um movimento acima da linha de 50 dias.

As ações subiram 1,7 por cento, para 2.752,88 na terça-feira. As ações do GOOGL já estavam acima de sua média móvel de 200 dias, proporcionando uma entrada antecipada para um líder de longo prazo, como as ações da MSFT.

As ações do FB subiram 3%, com os ganhos da Meta vencendo na noite de quarta-feira. As ações da Amazon e Snap subiram modestamente antes de seus resultados na quinta-feira.

Ganhos da AMD

Os ganhos e receitas da AMD ficaram bem acima das expectativas. A fabricante de chips também apresentou tendência de alta no trimestre atual.

As ações da AMD subiram 10% em medidas estendidas, embora ainda estejam abaixo da sequência de 50 dias. As ações da AMD subiram 2,2%, para 116,78, enquanto continuavam a se recuperar da sequência de 200 dias, mas as ações ainda têm um longo caminho a percorrer para atingir a marca de 50 dias.

As ações da Nvidia subiram fortemente após o expediente. As ações subiram 0,6% na terça-feira, após se recuperarem nas duas sessões anteriores de 200 dias.

Ganhos da General Motors

Ganhos da General Motors Caiu bastante em relação ao ano anterior, afetado pela falta de fichas. O EPS superou as visualizações, mas a receita veio com pouca luz. Os executivos pareciam confiantes em 2022, à medida que a escassez de chips diminui lentamente.

As ações da GM subiram 1% durante a noite.

Mais cedo na terça-feira, a unidade de cruzeiros da GM abriu cruzeiros totalmente autônomos ao público. As viagens são gratuitas por enquanto, mas marcam um novo marco, pois o Softbank Vision Fund catalisou um investimento de US$ 1,5 bilhão.

A GM subiu 2,5%, para 54,07, na sessão de terça-feira, mas está apenas começando a se recuperar depois de vender agressivamente após o rompimento fracassado no início de janeiro. As ações da Ford subiram depois de retornar à linha de 50 dias na terça-feira.

As ações da Tesla caíram 0,6 por cento na terça-feira, mas saltaram cerca de 11 por cento na segunda-feira. A Tesla lembrará, por meio de uma atualização remota, o recurso Full Self Driving Beta que os proprietários permitem explicitamente Escolhendo uma parada de rolamento, um movimento que levantou as preocupações dos reguladores.

O CEO Elon Musk disse recentemente que espera que sua empresa alcance a independência completa este ano, uma previsão que ele faz há vários anos.

Análise de ascensão do mercado

O rali do mercado de ações continuou a subir após o grande avanço na sexta e segunda-feira. Era segunda-feira Dia de acompanhamento S&P 500 e Nasdaq Composite, confirmando a nova tendência de alta.

Ainda não está claro se este é um salto relativamente curto ou uma tendência de alta permanente. Os ganhos de segunda-feira, apesar da base ampla, foram liderados pelos nomes dizimados do crescimento.

O Nasdaq 100 na terça-feira se aproximou da linha de 200 dias. Esta é uma área de resistência, embora uma pequena pausa seja boa. O Nasdaq Composite ainda tem maneiras de atingir essa média de longo prazo, juntamente com muitas outras ações de crescimento. O S&P 500 e o Dow Jones subiram acima de suas linhas de 21 dias depois de recuperar suas médias de 200 dias na segunda-feira.

O Russell 2000 obteve bons ganhos, embora permaneça em uma posição fraca. A amplitude do mercado foi forte novamente na terça-feira, mas tem sido assustadora nas últimas duas semanas e está fraca há quase um ano.

Os estoques de energia e fertilizantes lideraram na terça-feira, juntamente com alguns outros jogos de commodities. As ações da Williams estenderam a quebra, enquanto as ações MOS e . CF. Indústrias (FCOs sinais de compra estão piscando. Várias demonstrações financeiras eram fortes. O estoque de remessas teve um bom desempenho geral, com UBS (UBSSair da base de ganhos de terça-feira. Os estoques de frete marítimo também continuaram avançando.

O que você está fazendo agora

É um rali certo no mercado, então os investidores recebem luz verde para comprar ações. Mas não há muito estoque de alta qualidade para você levar. Este é um grande aviso.

Ao adicionar exposição, faça-o com cuidado, talvez com algum ETF de mercado amplo como QQQ ou SPY ou alguma variante alavancada. Se a recuperação do mercado continuar a se consolidar, você poderá aumentar sua exposição. Uma opção possível é obter um lucro parcial de 5%, muito parecido com um swing trade, para evitar perdas.

Tenha cuidado para não comprar ações que se estendem a partir de pontos de compra, sejam eles pontos de compra tradicionais, entradas antecipadas ou saltos de baixas profundas. Se essa recuperação do mercado for de curta duração, muitas ações podem cair novamente. Portanto, esteja preparado para expandir imediatamente.

Enquanto isso, continue trabalhando em suas listas de observação. Se esse rali do mercado tiver pernas, um grande número de ações criará oportunidades de compra.

Ler A grande imagem Todos os dias para ficar em sincronia com a tendência do mercado, ações e setores líderes.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em Incorporar tweet Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

