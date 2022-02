Ganhos do 4º trimestre de 2021 do Meta (FB) da controladora do Facebook

o Facebook ações caíram mais de 18% em negociações prolongadas após a empresa relatado resultados decepcionantes e deu uma previsão mais fraca do que o esperado.

Aqui estão os resultados.

Lucro por ação: US$ 3,67 contra US$ 3,84 esperados, de acordo com uma pesquisa da Refinitiv com analistas

US$ 3,67 contra US$ 3,84 esperados, de acordo com uma pesquisa da Refinitiv com analistas Receita: US$ 33,67 bilhões contra US$ 33,4 bilhões esperados, segundo Refinitiv

Wall Street também está observando outros números importantes no relatório.

Usuários ativos diários (DAUs): 1,93 bilhão contra 1,95 bilhão esperado por analistas, segundo StreetAccount

1,93 bilhão contra 1,95 bilhão esperado por analistas, segundo StreetAccount Usuários ativos mensais (MAUs): 2,91 bilhões contra 2,95 bilhões esperados por analistas, segundo StreetAccount

2,91 bilhões contra 2,95 bilhões esperados por analistas, segundo StreetAccount Receita média por usuário (ARPU): $ 11,38 esperados pelos analistas, de acordo com Street Account

A empresa, recentemente renomeada para Meta, ficou abaixo das expectativas de usuários ativos diários e mensais, bem como das projeções para o próximo trimestre. O Facebook disse que a receita no primeiro trimestre será de US$ 27 bilhões a US$ 29 bilhões. Analistas esperavam receita de US$ 30,15 bilhões, segundo a Refinitiv.

Meta culpou a inflação e os problemas da cadeia de suprimentos pelo impacto nos orçamentos dos anunciantes.

O relatório é o primeiro do Facebook desde que mudou o nome de sua empresa-mãe para Meta, que é uma referência ao metaverso. CEO Mark Zuckerberg anunciou o Mudança de nome em outubro, após uma série de relatórios preocupantes sobre o Facebook que resultou de documentos vazados compartilhados por um ex-funcionário com advogados, legisladores e a Securities and Exchange Commission.

Os resultados do Facebook chegam um dia depois Alfabeto cruzou estimativas passadas, enviando seu estoque mais alto na quarta-feira. Apesar de um Ações de janeiro despencam em tech, os gigantes do setor entregaram relatórios de lucros animadores, lembrando os investidores do poder de seus negócios dominantes, mesmo em um ambiente macro desafiador. Além do alfabeto, maçã e Microsoft as melhores estimativas de lucro e receita.

Com a mudança de nome para Meta vem uma nova estrutura de relatórios. A empresa disse em seu último relatório de ganhos que vai sair de sua divisão de hardware, Facebook Reality Labs, em uma divisão separada. Seu negócio principal será a Família de Aplicativos (FoA) do Facebook, incluindo Instagram, Messenger e WhatsApp.

A empresa disse que fornecerá resultados históricos do segmento para todo o ano de 2019 a 2021, bem como resultados trimestrais a partir do quarto trimestre de 2020. A nova estrutura dará aos investidores um vislumbre do desempenho do mais novo negócio da Meta, que Zuckerberg vê como o futuro da empresa.

A Meta continuará a relatar a receita total de publicidade e a receita de publicidade por geografia do usuário sob o grupo FoA. Os anúncios continuam sendo a forma como a Meta gerará a maior parte de seu dinheiro no futuro próximo. Os analistas esperam um crescimento total da receita de cerca de 19% no quarto trimestre e uma taxa de expansão semelhante para todo o ano de 2022.

As ações da empresa caíram cerca de 4% este ano.

Essa história está se desenvolvendo. Volte para atualizações.

