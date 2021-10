Por que a American Airlines está cancelando seus voos? O clima e a escassez de pessoal causaram o cancelamento de mais de 1.500 voos; Alguns em O’Hare

CHICAGO – A American Airlines cancelou quase 1.300 voos no fim de semana, citando as condições climáticas e a falta de pessoal como força motriz para uma enorme dor de cabeça em viagens.

A companhia aérea com sede em Fort Worth cancelou mais de 740 voos até o meio-dia EST de domingo, o que é 27% de sua programação, de acordo com o serviço de rastreamento FlightAware. Quase 170 voos da AA foram adiados no domingo.

A empresa disse que dois dias de ventos intensos em Dallas-Fort Worth, seu maior centro, reduziram drasticamente seu acesso. Os voos também foram afetados em seu hub em Charlotte, Carolina do Norte.

“Com o tempo adicional em todo o sistema, nossa tripulação começa a encolher à medida que os membros da tripulação perdem suas sequências de voo normais”, disse a American em um comunicado. CNN.

Na noite de sábado, o FlightAware, um software de rastreamento de voos, mostrou 499 voos cancelados, ou 18% das operações da companhia aérea. E quase 300 voos mais atrasados, ou 11% de suas operações.

Na sexta-feira, a FlightAware mostrou que 738, ou cerca de um quarto das operações dos EUA, foram atrasadas e 342 voos foram cancelados.

A American disse que 4.967 voos estavam programados para sábado.

“Para garantir que cuidamos de nossos clientes e fornecemos agendamento confirmado para nossas tripulações, ajustamos nossas operações nos últimos dias deste mês, cancelando proativamente alguns voos”, disse American.

Milhares de passageiros estão viajando no fim de semana de Halloween agora, e muitos estão enviando tweets de suas reclamações para a empresa.

Em comparação, a Southwest, que tem menos voos por dia, cancelou 86 voos e atrasou 473 voos.

No Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago, 17% ou 53 voos dos EUA foram cancelados até agora no sábado, com mais 33 voos atrasados, de acordo com o Flightaware.com. Outros 34 de O’Hare Friday também foram cancelados.

Com o declínio das viagens aéreas no início de 2020, as companhias aéreas ofereceram aquisições e pacotes de aposentadoria antecipada aos funcionários, a fim de cortar custos. À medida que tentam contratar ou recontratar trabalhadores, as interrupções no serviço estão se tornando mais frequentes.

A América espera que mais times voltem a bordo durante a temporada de férias. A companhia aérea disse que 1.800 comissários de bordo retornarão na segunda-feira e o restante estará de volta em 1º de dezembro. A empresa disse que estava aumentando as contratações no quarto trimestre.

Com as viagens aumentando, mas fechando durante os primeiros dias da pandemia COVID-19, outras companhias aéreas também têm lutado para retornar às suas operações normais. Sudoeste Teve um colapso operacional em um fim de semana em outubro, que resultou no cancelamento de mais de 2.000 voos naquele fim de semana.

A empresa atribuiu a mudança aos problemas de controle de tráfego aéreo e à equipe limitada na Flórida, bem como ao mau tempo, dizendo que voltar suas operações ao normal foi “mais difícil e demorado” devido ao cronograma e às reduções de pessoal que impôs durante a pandemia .

