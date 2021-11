Atrasos de remessa global ameaçam os varejistas durante o feriado

“Não pode ser vendido depois do Natal”, disse ele. “É um produto que foi descontinuado”.

Como muitas empresas americanas, Catch tentou se preparar para atrasos globais.

As fábricas chinesas com as quais a empresa trabalha começaram a fabricar o calendário em abril, antes que o Walmart confirmasse seus pedidos. Em 10 de julho, os calendários foram enviados ao porto de Qingdao. mas Escassez global de contêineres Eu mantive os calendários ociosos no porto chinês por um mês, esperando o embarque de uma caixa.

Em 1º de setembro, quase três semanas depois de cruzar o Pacífico, o navio atracou na costa do sul da Califórnia, junto com 119 outros navios que competiam para descarregar sua carga. Duas semanas depois, os contêineres da Catch Co estavam fora do navio, enquanto eu descia para o labirinto de caixas no porto de Long Beach.