Dia das Bruxas infeliz: falha da plataforma Roblox

Para a consternação de milhões de crianças – e pais que tentam mantê-los ocupados e lidar com suas lutas – a popular plataforma de jogos Roblox A sexta-feira caiu e a empresa ainda está tentando restaurar o serviço no sábado.

O usuário do Twitter NikilisRBX lamentou: “A parte mais assustadora do Halloween deste ano é a queda de Roblox.”

Coloque o seu negócio na FOX em movimento clicando aqui

Em um comunicado no sábado, Roblox disse: “Acreditamos ter identificado uma causa interna subjacente da interrupção, sem evidências de interferência externa. Estamos no processo de execução dos trabalhos de engenharia e manutenção necessários para colocar o Roblox de volta em operação O MAIS CEDO POSSÍVEL.”

A Roblox disse na sexta-feira que a interrupção “não estava relacionada a nenhuma experiência ou parceria específica na plataforma”. Isso parece ter como objetivo eliminar rumores de que o problema foi causado por uma distribuição gratuita de burritos na plataforma Roblox digital da Chipotle.

fita proteção o último eles mudaram eles mudaram % RBLX Roblox Corporation. 84,02 +1,27 + 1,53%

De sua parte, Chipotle twittou: “Senhorita u Roblox.”

Na plataforma Roblox, os jogadores podem criar seus próprios jogos e jogar com outros usuários. Tornou-se muito popular depois de Epidemia do coronavírus As escolas fechavam e as crianças ficavam dentro de casa procurando algo para fazer.

Clique aqui para ler mais sobre a FOX BUSINESS

De acordo com números compilados pela empresa de consultoria de mídia social Backlinko, Roblox tem mais de 43 milhões de usuários ativos diários (contra 14 milhões em 2016), 40 milhões de jogos e 9,5 milhões de desenvolvedores. O jogo mais popular no Roblox, de acordo com Backlinko, é “Adote!” – que permite aos usuários criar animais de estimação digitais.