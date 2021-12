Pontos do Packers vs. Browns: Green Bay aproveita quatro Baker Mayfield NT e interrompe Cleveland

O Cleveland Browns quase realizou um milagre de Natal, mas no final o Green Bay Packers sobreviveu e sobreviveu com uma vitória por 24-22 para melhorar seu recorde para 12-3.

Os jogadores do Packer foram atipicamente ineficazes no ataque durante a maior parte do segundo tempo, quando Brown se afastou da liderança, mas a interceptação de Rasul Douglas de outro passe selou a partida para o Green Bay no final do quarto período. Baker Mayfield fez quatro escolhas no jogo, três delas no primeiro tempo, e essa foi a diferença.

Brown recuperou de uma derrota por 24-12 com a força de Nick Chap e Dernest Johnson, que quebrou uma bola correndo do lado direito da linha, e desistiu por dois pontos após o passe de Mayfield para o estreante Anthony Schwartz. Eles tiveram a oportunidade de marcar um field goal que venceu o jogo no exercício de dois minutos e se posicionaram perto do meio-campo depois de várias vitórias sólidas para Chubb, mas Mayfield fez dois passes consecutivos incompletos antes de pegar Douglas em jogo como parecia que Corner Packers pode ter desbotado com os comentários sobre o wide receiver de Donovan Peoples-Jones.

Os Browns tiveram várias outras oportunidades de somar pontos no início do jogo, mas um ponto extra desperdiçado, uma interceptação fora da zona vermelha e um sack precoce os esmagou. No final, os pontos que deixaram em campo acabaram sendo muito valiosos.

Aaron Rodgers se tornou o líder de todos os tempos dos Packers em passes para touchdown logo após a primeira interceptação de Mayfield na partida, encontrando Allen Lazard em 11 jardas para quebrar o empate com Brett Favre. Mais tarde, ele encontrou Davante Adams para atacantes adicionais, e o gol de Mason Crosby de 32 jardas no terceiro quarto provou ser sua margem de vitória.

Continue lendo para saber mais sobre o jogo …

Por que os Packers ganharam?

Rodgers e seus companheiros tiveram três perdas no primeiro tempo para 21 pontos. Após cada interceptação para Mayfield, o Packers fez cinco jogadas para 53 jardas e touchdowns, 10 jogadas para 78 jardas e touchdowns e nove jogadas para 49 jardas e touchdowns. Isso foi tudo o que o Green Bay precisava para marcar, embora um field goal conquistado pelos Packers na primeira rodada do segundo tempo tenha acabado sendo o placar real para a vitória da partida.

Por que Brown perdeu?

Há alguns jogos em que é difícil saber por que uma equipe vence e a outra perde. E este não era um deles. Os Browns perderam porque seu quarterback lançou quatro interceptações matadoras e levou alguns sacos muito ruins, e seu secundário não tinha resposta para Davante Adams. Às vezes, a explicação é realmente simples.

ponto de inflexão

Os Browns começaram o jogo com uma condução eficiente, cinco vezes e 75 jardas. Eles até pararam as vigas em sua primeira posse e forçaram um chute punt. Mas depois que Mayfield foi pego na primeira flexão que se seguiu, Rodgers liderou o time para o rebaixamento.

Brown teve a chance de responder a esse drive com uma pontuação própria e até mesmo entrou em campo e saiu do vermelho. Foi quando Mayfield lançou sua segunda interceptação da noite.

Este é apenas um lance ruim. Mayfield não interveio devido ao bolso enlameado à sua frente, e o lançador passou por cima da cabeça de Jarvis Landry e caiu nos braços de Chandon Sullivan. As vigas estavam empurrando de volta para o campo, aumentando sua vantagem de que nunca desistiriam.

jogar destaque

Nenhum grupo de futuro de nível médio é melhor em trabalhar nos bastidores do que Rodgers e Adams. Eles se envolveram em um infame jogo de ombros ao longo do segundo tempo – uma jogada que eles fizeram parecer muito mais fácil do que em qualquer negócio.

Como Joe Buck e Troy Ekman notaram na transmissão, “não há literalmente nada que você possa fazer” sobre esse tipo de sutileza. Este é um par de elite trabalhando no auge de seu poder, fazendo o que faz de melhor em um grande momento. Você não pode desligá-lo.

O que então

O Green Bay é o campeão da NFC, e cada uma das primeiras rodadas garantiria a vantagem de jogar em casa durante os playoffs da conferência se vencerem. O próximo no Packers é um jogo contra os Vikings em casa. Eles concluem a temporada com uma viagem a Detroit para brincar de leões.

O Cleveland caiu fora do playoff e precisa de ajuda para chegar aos playoffs. O Browns fará uma visita ao Steelers na próxima semana antes de hospedar o Bengals na Semana 18.