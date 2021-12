As últimas novidades sobre Tyler Huntley, Lamar Jackson, Travis Kelce e muito mais

Se você é um consumidor ávido de Futebol de fantasia Notícias, você já sabe que esta foi uma das semanas mais conturbadas da história da NFL. Se você não é um consumidor ávido, aqui está nosso relatório abrangente de lesões QB e TE da PFN, além de como essas lesões afetam suas decisões de fantasia na semana 16.

Qual é a situação dos zagueiros da Semana 16 no Relatório de Lesões da NFL e quais são os efeitos da fantasia? Eu tenho você coberto.

Teddy Bridgewater, Denver Broncos

Teddy Bridgewater sofreu uma terrível concussão no domingo. Ele foi levado a um hospital local, onde pernoitou. Felizmente, Bridgewater está bem e irá progredir no protocolo de concussão antes de retornar. Drew Lock começará na semana 16, o que pode ser um resultado positivo para Jerry Judy, Cortland Sutton e Tim Patrick.

Justin Fields e Andy Dalton, Chicago Bears

Depois de treinar em capacidade limitada na quarta-feira com uma lesão no tornozelo, Justin Fields não treinou na quinta-feira.

Mais tarde, no mesmo dia, o técnico Matt Nagy anunciou que Fields perderia a partida devido a uma lesão. Além disso, Andy Dalton foi desclassificado devido a uma lesão na coxa. Isso deixa Nick Foles como o QB inicial para os Bears neste fim de semana.

Jared Goff, Detroit Lions

Na segunda-feira, Jared Goff testou positivo para COVID-19. Com os novos protocolos, ele terá a chance de voltar no domingo. Se ele não puder ir, Tim Boyle provavelmente começará de novo. Se você está esperando para começar Amon-Ra St. Brown ou Josh Reynolds, a disponibilidade de Goff deveria ter sido o fator decisivo.

Washington removeu Taylor Hynek e Kyle Allen de sua lista COVID esta semana. Heinicke vai começar neste fim de semana pelo Washington FC.

Tysom Hill, New Orleans Saints

Os Santos colocaram Taysom Hill na lista de protegidos / COVID-19 na quinta-feira. Ele vai perder a Semana 16 contra os Golfinhos. O quarto ascendente Ian Bock vai começar em seu lugar. O livro avançou para 1.517 jardas na faculdade durante um lançamento de 8.948 jardas. O universo ficcional insiste que Dolphins D / ST será a primeira escolha. Não tenho certeza.

Galen Hurts, Philadelphia Eagles

Embora questionável antes do fim de semana passado, Jalen Hurts não carregava uma classificação de lesão e voltou à grandeza na vitória de terça-feira sobre Washington. No entanto, ele teve alguns treinos limitados esta semana (tornozelo) e nenhum travamento para começar contra os Giants. Gardner Menshaw seria um jogador forte se Hurts se sentasse.

Lamar Jackson e Tyler Huntley, Baltimore Ravens

Lamar Jackson (tornozelo) não voltou a treinar nesta semana. Listado como questionável na semana 16 do Ravens. No sábado, Tyler Huntley foi colocado na lista de reserva / COVID depois de perder o treinamento de sexta-feira devido a doença. O recém-adquirido Josh Johnson pode estar na linha de partida, a menos que Jackson possa continuar com uma lesão no tornozelo.

Baker Mayfield e Case Keenum, Cleveland Browns

Na quinta-feira, o técnico do Cleveland, Kevin Stefansky, disse que espera que Baker Mayfield (reserva / elenco do COVID-19) comece no sábado.

Mayfield e Case Keenum não conseguiram teste negativo na segunda-feira e, portanto, perderam a competição da 15ª semana contra os Raiders. Os diretores do Fantasia devem se juntar a Stefanski na preparação para a possibilidade de Mayfield retornar ao comando na Semana 16.

Como as lesões afetam as pontas apertadas antes da semana 16? Os gerentes de fantasia precisarão fazer planos alternativos apenas para garantir?

Pat Freymouth, Pittsburgh Steelers

Pat Freymouth ainda está no protocolo de concussão e parece questionável indo para a Semana 16. Eric Ebron pode ganhar um gol extra ou dois como resultado, mas não o suficiente para garantir um fluxo de atenção.

Ryan Griffin, New York Jets

Ryan Griffin (joelho) não deve se enquadrar na Semana 16. Tyler Croft será um intrigante jogador da liga deep em uma equipe da recepção exaurida por lesões.

Travis Kelsey, Presidentes de Kansas City

Na segunda-feira, os chefes colocaram Travis Kelsey em sua lista COVID-19. Sob os novos protocolos, ele terá a chance de retornar no jogo de domingo. No entanto, os diretores do Fantasia precisam se preparar para a possibilidade de sua saída.

Tyler Higby, Los Angeles Rams

Tyler Higby (lista COVID) perdeu a semana 15. Kendall Blanton e Bryan Hopkins continuariam se cancelando na ficção se Higby permanecesse de lado na Semana 16.

Adam Trautman, New Orleans Saints

Retornando da reserva infectada na Semana 15, Adam Trautman está no plantel da Reserva / COVID-19 indo para a Semana 16. Ele é indiscutivelmente o Santo mais talentoso.

Darren Waller, Las Vegas Raiders

Darren Waller ainda está afastado devido a uma lesão nas costas no time de TI. Waller não parecia particularmente perto de um retorno. Foster Morrow continuará a servir como uma forte alternativa.