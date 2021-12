LeBron James quebra recordes da NBA para Kareem Abdul-Jabbar e Kobe Bryant no dia de Natal

Lebron James A estrela do Los Angeles Lakers passou cópia impressão Como artilheiro da NBA no dia de Natal.

O décimo terceiro ponto de James no primeiro tempo, que veio com um lance livre com 3 minutos, 52 segundos restantes no segundo tempo, deu a ele 396 pontos na carreira nas férias, superando os 395 pontos de Bryant. Perdendo 122-115 em casa para o Brooklyn Nets.

Redes para a frente Kevin Durant, que participou do jogo de sábado devido aos protocolos de saúde e segurança da liga, é o segundo jogador ativo mais próximo da lista com 299 pontos, o que é bom para o quinto lugar.

James, que joga no Natal pelo 15º ano consecutivo, tem seu nome em todos os seus livros de Natal. Ele começou o dia empatado pela primeira vez em 3 arremessos no total, e empatou em primeiro lugar no total de vitórias. Ele também ficou em segundo lugar no total de assistências, segundo no total de partidas disputadas, segundo em número de gols marcados; empatado em terceiro lugar em roubos totais; quarto em lances livres; empatado em nono lugar em blocos totais; E décimo em rebotes totais.



Além disso, com sua segunda contagem de três arremessos no quarto período, James conseguiu Kareem Abdul-Jabbar Pelo maior número de pontos marcados em uma única data na história da NBA. Abdul-Jabbar marcou 413 pontos no dia 26 de dezembro e foi superado por James, que terminou o Natal com 422 pontos na história.

James terá um recorde que já possui no Natal, já que a competição de sábado marcou a décima terceira vez que ele marcou 20 ou mais pontos em uma competição de férias. Bryant, Durant e Oscar Robertson estão empatados em segundo lugar com 10 desses jogos.