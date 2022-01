Perseverance Rover tem um pequeno problema com seixos

O rover perseverante atingiu um nível Obstáculo, depois que a amostra de rocha marciana extraída em 29 de dezembro não foi devidamente transferida para o armazenamento da sonda de longo alcance. A NASA está atualmente trabalhando em como remover detritos do mecanismo do rover antes de prosseguir com mais amostragem.

Louise Gandora, engenheira-chefe de amostragem e buffer no Jet Propulsion Laboratory da NASA, escreveu em Postagem do blog da NASA O problema ocorreu quando a amostra de rocha foi movida da extremidade do braço robótico que eu perfurei para o carrossel que segurava as amostras do tubo. Os sensores na tenacidade rastreiam a resistência quando a broca que segura a amostra entra em contato com o carrossel e, desta vez, houve mais arrasto do que o normal.

A equipe de persistência testou o rover para obter mais dados e imagens e pediu ao rover para separar a broca e amostrar o circuito. Essa separação aconteceu em 6 de janeiro de E a NASA obteve os dados 7 de janeiro.

Imagens do rover mostraram várias partes do solo e cascalho a ; A equipe suspeitava que os destroços cortados Das rochas granuladas que caíram durante o processo de pouso, salve A broca está bem aninhada no carrossel.

Jandura observou que a persistência é capaz de armazenar amostras mesmo com detritos no caminho, mas como US$ 2,7 bilhões O rover ainda é relativamente novo no planeta vermelho e tem muita ciência Na loja, a equipe espera limpá-lo seixos antes de continuar com a tarefa.

A amostra veio de um afloramento rochoso chamado Isol, onde a equipe espera coletar um par de amostras da cratera em uma área chamada Séítah, que é reconhecível por suas grandes dunas de difícil navegação. As rochas de Séítah são de especial interesse científico, como pontiagudo em um Blog da NASA de novembro : “[B] Estudando as direções em que os estratos se inclinaram, determinamos que as rochas de Séítah são provavelmente as rochas expostas mais antigas de toda a cratera de Jezero. Séítah, portanto, marca o início do registro geológico acessível e oferece uma oportunidade única para explorar todo o escopo da evolução da paisagem. “

Eventualmente, o rover alcançará a borda oeste da cratera Jezero, que se acredita estar localizada Delta do rio seco. Baseado em Fósseis de vida microbiana na Terra, acredita a equipe de perseverança da cratera É um dos melhores sites para procurar sinais A vida do antigo Marte.

A Perseverance trouxe 43 amostras de tubos para Marte, sete dos quais foram preenchidos. O primeiro e segundo tubos Não contém nenhuma rocha, mas o resto é armazenado com sucesso . Até o final da década, a NASA pretende trazer Essas amostras de rochas estão na Terra, onde podem ser analisadas nos próximos anos.

Claro, o rover precisa passar primeiro pelo último obstáculo de amostragem. Mas isso é chamado de perseverança por uma razão.

