Enfermeiros temem que novas diretrizes possam aumentar as chances de contrair COVID-19

As orientações atualizadas orientam os enfermeiros a realizar compressões torácicas para pacientes com COVID-19 sem demora.

As diretrizes significam que os enfermeiros devem abrir mão de equipamentos de proteção individual para realizar flexões rapidamente.

Uma petição condenando as diretrizes coletou mais de 11.000 assinaturas em duas semanas.

No final de dezembro, os enfermeiros começaram a preencher tik tokE reddit, E Twitter Com comentários irados sobre as recentes atualizações da American Heart Association para Diretrizes de RCP.

Quando os enfermeiros precisam realizar RCP em pacientes com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, as diretrizes atualizadas agora os orientam a fornecer compressões torácicas Sem atraso ou interrupção, mesmo que isso signifique abrir mão de equipamentos de proteção individual (EPI).

a AHA foi citado Uma cadeia de fornecimento de EPI mais estável, taxas de vacinação aumentadas e dados limitados sobre casos de transmissão de COVID-19 para profissionais de saúde durante compressões torácicas como justificativa para reavaliação e orientação atualizada.

A American Heart Association disse ao Insider que “se preocupa profundamente com os profissionais de saúde” e “avaliará continuamente a ciência” para proteger tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde.

“Apoiamos fortemente o uso de equipamentos de proteção individual apropriados durante a parada cardíaca, reconhecendo a importância de reduzir os atrasos do estresse. Atualmente, especialistas voluntários em ressuscitação estão trabalhando ativamente para atualizar as recomendações à luz da rápida evolução e da nova epidemia”, disse um porta-voz da AHA ao Insider .

Decisões do órgão regulador fizeram os enfermeiros se sentirem ‘descartáveis’

Os enfermeiros manifestaram sua oposição à nova orientação da American Heart Association, iniciando um programa . Petição em homenagem a Celia Marcos, uma enfermeira de Los Angeles que morreu em abril de 2020 após contrair COVID-19 de um paciente infectado com “Código Azul”, uma emergência médica que indica parada cardíaca ou respiratória.

Marcus não parou de pegar sua máscara N95 e tentou salvar a paciente na fina máscara cirúrgica que ela já estava usando, O Los Angeles Times informou Maio de 2020. Ela faleceu 14 dias depois.

“Agradecemos e honramos nossa irmã falecida, Celia Marcus, RN, que morreu de COVID-19 depois de ser levada às pressas para um quarto de paciente para RCP sem usar EPI. Ela morreu lutando contra esse vírus terrível e tentando salvar a vida de um paciente. As novas diretrizes não refletem A American Heart Association sacrifica o heroísmo do enfermeiro Marcus e pede que o resto de nós faça o mesmo”, A petição afirma.

Mais de 11.000 pessoas assinaram a petição, que pede à American Heart Association e outros reguladores, como os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que reavaliem suas diretrizes para priorizar a saúde e a dignidade dos profissionais de saúde.

Além das mudanças nas diretrizes de atendimento, os enfermeiros também estão lidando com a escassez de pessoal, saúde mental precária e fadiga geral em meio à pandemia, que causou Pensando em deixar a profissão.

Em junho de 2021, Beth Armantroot decidiu fazer doutorado em pesquisa clínica de base neurológica e deixou a profissão de enfermagem, o que ela disse que a fazia se sentir descartável. Armenttrot disse ao Insider que órgãos administrativos como a AHA tendem a apoiar enfermeiros, médicos e funcionários do hospital, ao mesmo tempo em que tomam decisões que afetam negativamente seu trabalho diário.

“A verdade é que os órgãos governamentais que promovem o apoio a profissionais médicos são tendenciosos para hospitais e administradores hospitalares gananciosos, colocando enfermeiros, médicos e equipe de apoio em risco”, disse Armantroot ao Insider por e-mail. “Os enfermeiros são uma profissão dominada por mulheres, então obviamente pode ser tratada como descartável. Nas palavras do TikTok que vi hoje, ‘Eles nunca fariam isso com bombeiros.'” “

A escassez de funcionários do hospital pode ser exacerbada se mais enfermeiros contraírem COVID-19 no trabalho

Os enfermeiros que optam por permanecer na profissão muitas vezes tratam pacientes com Variante Omicron altamente móvel, que agora representa a maioria dos casos de COVID-19 nos Estados Unidos.

Como enfermeira flutuante em um hospital comunitário, Julia B, cuja identidade foi verificada de forma independente, teme que as novas diretrizes da AHA exacerbem a escassez de pessoal existente no setor e, finalmente, custem a vida dos profissionais de saúde.

“A decisão da American Heart Association é apenas uma de uma longa linha de escolhas do setor de saúde que negou a seus trabalhadores o direito de voto, mas certamente legitima ainda mais o abuso”, disse Julia em um e-mail ao Insider. “Estamos morrendo. Não podemos ser substituídos… Os pacientes estão morrendo porque temos falta de pessoal. Nunca houve tanta equipe.”

As enfermeiras que optaram por ficar na cama disseram ao Insider que estavam fazendo o possível para fornecer cuidados de alta qualidade devido à escassez de funcionários, mas estavam lutando por causa disso. Os pacientes excedem em muito o número de profissionais médicos disponíveis para cuidar deles. Os baixos salários e a crescente carga de trabalho atingiram os enfermeiros em todo o país, levando muitos a Fazer lobby por melhores condições de trabalho através dos sindicatos.

“Fomos mal pagos criminalmente há 50 anos e ficamos felizes em pensar que isso era uma coisa boa porque ‘apenas pensar nos pacientes’ ou ‘esse é o seu objetivo’”, disse Konrad. o que realmente é: a única coisa que mantém os pacientes vivos.”

No entanto, os reguladores de saúde já levaram alguns enfermeiros ao limite. Joy B, cuja identidade foi verificada independentemente, deixou a enfermagem após mais de duas décadas de serviço porque as decisões tomadas por organizações como a American Heart Association a sobrecarregaram “em grande parte”.

“Eu li um post do Reddit dizendo que as enfermeiras não precisam se incendiar para manter os outros aquecidos. As palavras reais nunca são mencionadas”, disse Joy. “Sinto falta do atendimento ao paciente na maioria dos dias, mas percebi lendo este [Reddit] O conselho de administração e organizações como enfermeiras da AHA pedindo autoimolação devido a condições de trabalho precárias, possivelmente morte e falta de apoio, 24 anos foram suficientes”.