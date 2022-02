Peloton treinando porque eu quebro

foto : Caitlin McGarry/Gizmodo

pelotão Tendo um tempo difícil. A empresa de fitness conectada está lutando para vender bicicletas que não conseguiu manter em estoque, e seu CEO acaba de ser substituído por um administrador mais eficiente. Ele acabou de demitir 2.800 funcionários. Mas Peloton nunca lutou em uma área específica: suas classes. E assim a empresa espera fazer uma pausa hoje quando lançar um arquivo Recurso de quebra de faixa Isso transforma os passeios de pelotão em níveis de videogame.

O recurso está em uma versão beta desde o verão passado, reunindo milhares de usuários do Bike e Bike + a qualquer momento. Peloton me deu acesso antecipado ao Lanebreak há duas semanas para dar uma volta “literal”. Se você é proprietário de uma bicicleta e quer mudar sua rotina, Lanebreak é uma maneira muito divertida de pedalar.

O Lanebreak resolverá os muitos problemas da Peloton e tirará a empresa da beira do desastre? Não, agradaria os proprietários do Peloton que podem estar olhando com cautela para suas bicicletas, temendo o que parece ser uma aquisição inevitável da Amazon? sim.

Como funciona o Lanebreak?

Lanebreak é um novo recurso disponível apenas no Bike e Bike +, acessível na guia Mais, onde estão disponíveis passeios gratuitos de Peloton e passeios panorâmicos. São cerca de 20 níveis para começar com diferentes temas musicais em parceria com a Warner Music Group. Atualmente, você pode escolher entre relaxamentos e aquecimentos de 5 minutos, aulas de hip-hop de 10 minutos, um nível de 20 minutos com trilha sonora com curadoria do DJ favorito de Peloton, John Michael, e até uma aula de 30 minutos. A maioria dos níveis são pequenos em tamanho e são projetados para serem empilhados com outros jogos (embora empilhá-los seja impossível – mais do que isso em um minuto).

Para preencher uma pausa como essa, você precisa pedalar forte para maximizar os pontos que pode ganhar. captura de tela : pelotão

Cada nível parece o mesmo, com a mesma jogabilidade. Existem playlists diferentes para cada um, e você pode escolher entre quatro níveis de dificuldade (iniciante a especialista), mas fora isso os visuais são semelhantes – um visual futurista que emociona você pode ver. Lanebreak também tem o mínimo Mario Kart Ambiente Rainbow Road, exceto que em vez de correr em uma pista como Inkling Girl desviando de obstáculos e jogando conchas de tartaruga atrás de mim, eu pedalo para acertar certas batidas, encho os disjuntores pedalando forte ou acompanho o fluxo mantendo um ritmo, tudo isso enquanto uso Alça de resistência da bicicleta para alternar entre seis pistas. Você ganhará pontos por acertar todos os alvos.

A mecânica do jogo é inspirada nas aulas de Peloton ministradas por instrutores, de acordo com David Buckles, diretor sênior de gerenciamento de produtos da Peloton que supervisiona o programa Lanebreak.

Como um proprietário de bicicleta + que está se sentindo sem inspiração para trabalhar nos últimos meses, Lanebreak tem sido uma maneira divertida de mudar, e os níveis oferecem um treino tão bom quanto as aulas ministradas por professores – e talvez mais. Em uma aula liderada por um treinador, às vezes desfaço minha resistência ou ritmo para recuperar o fôlego, esperando poder compensar isso na tabela de classificação mais tarde, mas com Lanebreak, pular um stream ou pular uma pista deixa alguns pontos na tabela. Minha produtividade em um Lanebreak de 20 minutos foi consistentemente maior do que uma aula normal de 20 minutos, e terminei cada nível suando profusamente, independentemente da dificuldade da configuração que escolhi de antemão.

progresso de trabalho

Você pode ver o status da tabela de classificação depois de pilotar um Lanebreak, mas não enquanto estiver. captura de tela : pelotão

Eu fiz meu marido, um colega de Peloton e um verdadeiro entusiasta de videogames, testar o Lanebreak para avaliar seu apelo aos jogadores. Ele adorou, embora suas críticas ao recurso fossem semelhantes às minhas: os níveis precisam de paisagens mais variadas para parecer que você está progredindo, e o Lanebreak também precisa de uma tabela de classificação de níveis ou outra maneira de competir com outros pilotos. (Atualmente, você pode visualizar o status da tabela de classificação após um nível de Lanebreak, mas não no meio de um passeio.)

Packles me diz que esses recursos estão em andamento. “Estávamos tão focados em lasers para focar primeiro na experiência principal e tornar esse experimento principal o mais divertido possível”, disse ele. “Todas as outras coisas – sistemas de progressão, diversidade visual, novos tipos de recursos que se baseiam em nosso núcleo – são todas as coisas que planejamos adicionar ao longo do tempo. Nos próximos meses, os membros podem esperar algumas mudanças no Lanebreak. ”

Buckles disse que o Lanebreak funcionará de maneira semelhante ao restante das classes do Peloton, com novos passeios caindo regularmente.

Peloton é incrível porque toda vez que você ganha outro novo Alex [Toussaint] Turma, mais um novo Adrian [Williams] Ele disse: “Aplicamos esse princípio ao Lanebreak, então há algo que atrai você todas as semanas”.

Os pilotos podem esperar que a maioria dos níveis de Lanebreak sejam pequenos – 10 ou 20 minutos em vez de 30-60 minutos. Honestamente, este é o melhor: como a faixa Lanebreak parece exatamente a mesma, independentemente da duração do pedal, capítulos mais longos rapidamente se tornarão monótonos. Os níveis de quebra de pista também são divertidos de combinar com aulas ministradas por professores, mas fazer isso é mais difícil do que tem que ser. Você precisa clicar em Mais, selecionar Lanebreak, passar pelo processo de escolha do seu nível, completar a jornada e mergulhar de volta nas outras classes do Peloton em uma seção completamente diferente da interface depois de sair do Lanebreak. Atualmente, o Lanebreak não tem uma posição na tela inicial quando você liga uma bicicleta ou Bike + tablet, o que é um ótimo exemplo de outro problema do Peloton: introduzir recursos ou classes muito legais apenas para dificultar a localização ou o uso.

Lanebreak salvará o Peloton?

Entrar em um fluxo de entrevista requer uma chamada de cadência, como você faria em uma aula ministrada por um professor. captura de tela : pelotão

Os passeios mais atraentes do Peloton não substituirão literalmente a oferta estrutural atual da empresa, mas Lanebreak é um exemplo de onde o Peloton brilha: seu conteúdo real. Nenhuma outra empresa de fitness oferece a experiência que a Peloton oferece, e é por isso que seus usuários permanecem fiéis, apesar do futuro incerto da empresa.

É provável que Lanebreak também seja uma prévia de onde a Peloton poderia ir no futuro. Jogos de fitness baseados em realidade virtual como sobrenatural E Saber ganhou estão se tornando tão populares, e faria mais sentido para a Peloton começar a desenvolver conteúdo VR – para criar o Peloverse, se você quisesse (desculpe, desculpe, tente excluir) – em vez de lançar acessórios vestíveis ou câmera de treinamento de força alienígena. (Um longo rumor de remar pelotão Diz-se que sairá em breveAlém disso, adicionar conteúdo blasfemo ajudará bastante a atrair novos usuários.)

“O que não mudou na Peloton é nosso compromisso com a inovação e nosso compromisso de experimentar coisas novas. Lanny Brick é um bom exemplo disso”, disse Buckles. “Somos o que sempre fomos e sempre seremos. Vamos ver como isso funciona e decidir até onde vamos. Nosso feedback de nossos testes beta foi incrivelmente positivo.”

O recurso Lanebreak da Peloton agora está disponível para proprietários de bicicletas e bicicletas + nos EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Alemanha.