Magic: The Gathering’s Street Fighter Cross Cards são revelados

Magia: O Encontroé novo O conjunto de interseções contará com alguns caracteres especiais de Lutador de ruaE enquanto sabíamos que isso estava a caminho de Evento de publicidade no verão de 2021Os fãs agora têm alguns detalhes firmes sobre quando podem obter esses cartões.

Conjuntos de cartões cruzados de camada secreta é parte de Magia: O Encontro Universes Beyond, que adapta várias características à própria magia. Esta cooperação inclui privilégios como martelo de amor 40000 e a Séries da Netflix misteriosoque se baseia Revoltas Liga dos lendários.

O drop de Secret Lair x Street Fighter inclui Ryu, Chun-Li, Ken, Blanka, Dhalsim, Zangief, E. Honda e Guile. Os jogadores podem pré-encomendar o conjunto de Site Secret Lair and Wizards De 18 de fevereiro a 18 de março de 2022.

As colaborações do Secret Lab causaram FOMO em alguns fãs devido ao seu tempo inerentemente limitado. Esses cartões de impressão sob demanda exigem que os jogadores acessem o portal e entrem na fila; A partir daí, os jogadores podem comprar o baralho de cartas. Isso levou a alguma controvérsia dentro da comunidade, e Magic fez alguns ajustes em suas recentes colaborações de acordo com os comentários dos fãs.

Lutador de rua As cartas são únicas, com suas mecânicas de jogo para imitar os personagens do jogo original que serviram de inspiração. Versões alternativas dessas novas cartas podem ser obtidas através de boosters vendidos em lojas de varejo, para que os jogadores ainda possam acessar os novos metadados e experimentar combos. No entanto, se os fãs quiserem obter sua arte e cartões de Street Fighter, eles terão que conferir o Secret Lair Drop antes que a promoção expire.

Atualização (17 de fevereiro): A Wizards of the Coast agora revelou a arte final das cartas do Secret Lair, incluindo como elas são cortadas em cada carta. A foto misteriosa foi postada em IGN Também inclui a mecânica de cada cartão.