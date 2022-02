Estima-se que 1.000 títulos ‘somente digitais’ desapareçam quando o Nintendo 3DS e o Wii U eShop forem encerrados

Ontem, a Nintendo anunciou o início de um desligamento gradual Para 3DS Stores e Wii U eShop.

Está programado para eliminar uma enorme quantidade de conteúdo digital nesses sistemas, mas quantos jogos podemos esperar que desapareçam? Enquanto já sabemos Destinos do Fire Emblem: Apocalipse E seu DLC será perdidonossos amigos VGC Eles agora fizeram algumas estimativas aproximadas – destacando o número de jogos que não estarão mais disponíveis para os fãs.

Aqui no Ocidente, existem atualmente cerca de 2.000 jogos disponíveis através do 3DS e Wii U eShop, e parece que cerca de 1.000 títulos “somente digitais” desaparecerão para sempre nessas plataformas. Isso sem esquecer as ofertas do Virtual Console que estão desaparecendo – com cerca de 350 delas atualmente Não Disponível no Nintendo Switch Online.

Cerca de 2.000 jogos ficarão indisponíveis digitalmente quando a Nintendo fechar suas lojas online, incluindo: 🔸 Cerca de 450 jogos digitais Wii U apenas

🔸 Cerca de 600 jogos 3D somente digitais

🔸 Quase 530 jogos do Virtual Console, cerca de 350 jogos que não estão atualmente no Switch Online – VGC (VGC_News) 16 de fevereiro de 2022

O fechamento gradual do 3DS e do Wii U eShop pela Nintendo removerá o uso de cartões de crédito do serviço por 23 de maio de 2022. Não é mais possível adicionar fundos do Nintendo eShop Card a contas eShop a partir de 29 de agosto de 2022mas os códigos de download ainda podem ser resgatados até tarde março de 2023.

Como você se sente sobre a Nintendo fechar o 3DS e Wii U eShop? Deixe um comentário abaixo.