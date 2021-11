Paris Hilton e Carter Riom encerram o fim de semana com um casamento

Paris Hilton e Carter sediaram o terceiro dia e A última noite das festas de casamento Sábado à noite.

Os noivos voltaram para onde estavam dar o nó Em 11 de novembro – propriedade de Bel Air do falecido avô da noiva, Barron Hilton – para uma grande festa com sua família e amigos famosos.

Como pode ser visto nas fotos exclusivas obtidas por Page Six, Hilton, Riom e seus convidados usaram vestidos luxuosos e roupas elegantes.

Hilton, 40, estava deslumbrante em um vestido transparente até o chão coberto de estrelas prateadas de cima a baixo. Ela completou seu look com um penteado deslumbrante e um charmoso olho esfumaçado.

Ryome, também de 40 anos, complementou o visual de sua nova esposa com um terno preto de três peças com botas pretas.



Os noivos pareciam apaixonados enquanto tiravam fotos durante a terceira noite das festividades do casamento. Chelsea Lauren / Shutterstock

A noiva e seus convidados comeram batatas fritas do McDonald’s a noite toda. Chelsea Lauren / Shutterstock a seguir

Macy Gray foi uma das muitas estrelas presentes, atuando para o público enquanto comiam batatas fritas do McDonald’s durante toda a noite.

A cantora de 54 anos parecia ter uma explosão tocando suas músicas em um vestido preto e branco.

Gray subiu ao palco para os recém-casados ​​e seus convidados na noite de sábado. Chelsea Lauren / Shutterstock

Uma série de celebridades compareceu à terceira noite das festividades, incluindo Nikki Hilton, Ashley Benson, Emma Roberts, Kyle Richards, Stacey Bendet e Sophia Richie.

Outros incluem Stephen Dorf, Jaden Smith, Stacy Keibler e Kate Beckinsale.

A cerimônia foi o evento de encerramento do casamento de Hilton e Reem no fim de semana, que incluiu o casamento deles casamento romântico A recepção é na mesma propriedade de Bel Air na quinta-feira.

Na segunda noite, encontrei o Hilton-Riom assumindo o controle do píer de Santa Monica por um Noite divertida de passeios e jogos de carnaval DJ por Diplo.

Notavelmente ausente na terceira noite estava Kim Kardashian, companheira de longa data de Hilton.

Enquanto participava do luxuoso casamento na quinta-feira, ela também pulou os eventos da noite de sexta-feira para No casamento de Simon Hack Para Phil Riportella no fim de semana.

Amigos próximos compartilharam momentos de riso antes de Hilton dizer “Sim” para Reem na quinta-feira. Christopher Polk / Shutterstock

A irmã de Kim, Kourtney Kardashian, também esteve presente nos casamentos de Hack, com seu futuro marido, Travis Parker, em seu braço para a noite.

“Going to Church”, Courtney, 42, série de fotos Do encontro romântico do casal, com Parker, 46, respondendo “nossa próxima volta” nos comentários.

O casal ainda não anunciou a data do casamento, mas há esperança de que possam aproveitar a extravagância de três noites do Hilton.