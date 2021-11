Chris Datry presta homenagem a sua filha Hana, já que relatos sugerem que sua morte pode ter sido um assassinato

A notícia de ontem foi de que Hana Daughtry, filha de 25 anos comum ídolo americano corredor E Músico indicado ao Grammy Chris Doughty e sua enteada Diana morreram. Diana já prestou homenagem a Hannah Price Em uma longa postagem no fim de semana, no entanto, com o passar do tempo, mais detalhes sobre sua morte surgiram, incluindo o fato de que a causa de sua morte pode ter sido um assassinato. Além disso, o próprio Daughtry compartilhou uma postagem comovente e memorável sobre o que a família estava enfrentando.

Chris e Diana Dattrey não comentaram publicamente sobre a causa da morte de Hannah, mas relatos no fim de semana indicaram que o casal foi informado de que Hannah foi vítima de um assassinato. para cada relatório em TMZ O parceiro de Hannah, Bobby Jolly, foi preso no mesmo dia em que o corpo de Bryce foi encontrado, embora a polícia e a família não tenham confirmado os relatos sobre o assunto neste momento.

O que foi confirmado ao meio é o fato de que uma investigação de morte está ocorrendo no condado de Ventress, Tennessee. Provavelmente saberemos mais nos próximos dias, mas por enquanto a família Daughtry ainda está sofrendo e sofrendo, e ambos os pais têm sido abertos sobre seus sentimentos online.

A família Daughtry teve mais de um desgosto para lidar ultimamente, já que Chris Daughtry falou sobre a perda recente de sua mãe para o câncer em um post. Nesse caso, ele foi capaz de dizer as coisas que precisava dizer antes que ela morresse. Com Hannah, ele nunca teve essa chance com Diana. Em uma das postagens,Esperando pelo SupermanA cantora compartilhou:

Conforme observado anteriormente, Diana Dattrey já havia comentado sobre a morte de sua filha e deixou claro que algo pode estar errado. Em sua postagem privada no Instagram Ela havia notado anteriormente:

Nossa família gostaria de agradecer a todos pela demonstração de amor enquanto lamentamos a perda de nossa filha Hana. Estamos aguardando os resultados da autópsia para determinar como Hannah sofreu os ferimentos que causaram sua morte. Nossos corações estão partidos.

Hannah Price já havia lidado com casos depois que ela foi baleada no rosto como parte de um suposto ataque de gangue há três anos. Ela sobreviveu ao ataque, mas precisou de cirurgia e tem uma prótese de olho.

No tempo que passou desde a divulgação da notícia, Chris Dattrey adiou sua turnê e supostamente voltou para sua casa Celebrity Haven Nashville, para cada New York Postestar com sua família. Nossos pensamentos vão para a família Dattrie durante este período turbulento.