Pai de Boston é removido da lista de transplante de coração porque vacina se deteriora “muito, muito rapidamente”, diz família

O homem de Boston que era Removido da Lista de Transplantes de Coração Sua falta de uma vacina COVID-19 o deixou lutando por sua vida na terça-feira depois de passar por uma cirurgia de emergência no coração, disse sua família a Tucker Carlson.

DJ Ferguson, um pai de dois filhos de 31 anos com outro a caminho, foi internado no Brigham and Women’s Hospital depois de sofrer de insuficiência cardíaca. Ferguson teria sido diagnosticado com arritmia há vários anos e estava na frente da fila para receber um transplante de coração, mas foi considerado inelegível quando a equipe do hospital descobriu que ele não estava imune, disseram seus pais.Tucker Carlson esta noite” Quarta-feira.

Ferguson passou por uma operação de emergência de coração aberto que durou horas na terça-feira, enquanto os médicos tentavam encontrar soluções temporárias para estabilizá-lo. Sua família disse que sua rápida deterioração tornou o transplante mais urgente do que nunca.

Paciente de Boston retirado da lista de transplante de coração porque não foi vacinado: família

“Ele foi resgatado em uma estrada onde eles tiveram que parar de fazer os procedimentos, pois disseram que ele ainda estava qualificado para um transplante de coração. Mas ele teve que ser vacinado para fazer esse transplante. Sua condição se deteriorou tão rapidamente que eles tiveram que recorrer para cirurgia cardíaca. [left ventricular assist device] “Uma bomba mecânica”, disse o pai do paciente, David Ferguson. Então, meu filho agora tem uma bomba e está se recuperando. Ele passou por uma cirurgia de sete horas.”

Tracy Ferguson, mãe do DJ, disse estar “chocada com a notícia”. Sua parceira de longa data, Heather Dawson, elogiou o cuidado que o homem de 31 anos recebeu das enfermeiras e médicos, mas disse que era “desanimador” ter o hospital “pendurando isso sobre nossas cabeças no último minuto”.

“É horrível. É irritante porque suas enfermeiras são ótimas. Elas têm sido ótimas com ele. Seus médicos têm sido ótimos com ele. Mas então isso paira sobre nossas cabeças no último minuto depois que ele fez todos os testes, depois sua mensagem dizendo que ele foi aceito em uma lista “Implante, é tão frustrante ter isso preso em sua cabeça no último minuto”, disse Dawson emocionado a Carlson.

O anfitrião perguntou se alguém tinha vindo ajudar a família a corrigir o que chamou de “atrocidades morais” cometidas pelo hospital mundialmente famoso.

“Na verdade não”, disse Dawson. “Além da arrecadação de fundos que fizemos para nós mesmos. Ambos somos pequenos empresários autônomos. Além disso, não recebemos nenhuma ajuda.”

