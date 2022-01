Uma nave espacial pode “pegar” o visitante interestelar “Oumuamua” em apenas 26 anos?

Podemos enviar uma espaçonave para o gigante interestelar ‘Oumuamua’ semelhante a um charuto? Nós deveríamos?

Em 2017, os astrônomos descobriram uma rocha espacial de outro sistema solar pontilhando nossa vizinhança cósmica pela primeira vez. a pedra se chama “Oumuamua , passou por nós e navegou pelo nosso sistema solar, deixando para trás questões que persistem até hoje. Oumuamua é uma nave espacial? Apenas um cometa estranho ou asteróide? Dois anos depois, em 2019, os astrônomos avistaram outro visitante interestelar, o Cometa 2I/Borisov, passando pelo sistema solar. No entanto, este cometa era mais parecido com os objetos do nosso sistema solar, então era ‘Oumuamua’ permanece um mistério .

Mas com uma nova iniciativa, alguns pesquisadores acreditam que podem responder a algumas de suas perguntas persistentes sobre o corpo interestelar enviando uma missão para alcançar Oumuamua.

Relacionado: Oumuamua, o primeiro visitante interestelar no sistema solar, explicado em fotos

Fotos: asteróides no espaço profundo

Um grupo de pesquisadores voluntários do Institute for Interestelar Studies (i4is), uma empresa sem fins lucrativos sediada no Reino Unido, propôs enviar uma espaçonave para ‘Oumuamua com o que eles chamam de Projeto Lira . O projeto começou logo após a descoberta de Oumuamua com o objetivo de determinar se um veículo poderia ser enviado para o corpo e, no trabalho seguinte, a equipe investigou várias maneiras possíveis de estudar as rochas de perto.

Segundo o último jornal do grupo, que Publicado em 13 de janeiro Para o servidor de pré-impressão arXiv, uma espaçonave lançada em 2028 poderia usar a gravidade de Júpiter e do Sol para ajudar a se impulsionar e alcançar rochas espaciais interestelares em 26 anos ou mais.

O método proposto pela equipe é baseado em algo chamado de manobra de oberth. Muitas vezes conhecido como A gravidade ajuda “As manobras de Oberth são voos planejados que usam a força gravitacional de objetos grandes como o Sol ou planetas para ajudar a ganhar velocidade. Seu método usará as manobras de Júpiter para obter velocidade suficiente para deixar o Sistema Solar na direção da rocha espacial.”

No entanto, tal manobra com Júpiter não foi realizada antes e, portanto, possui um baixo Technology Readiness Rating (TRL), Eu mencionei o universo hoje .

Embora essa manobra específica ainda seja apenas uma ideia, a equipe espera que essa missão nos ajude a entender melhor o que exatamente é ‘Oumuamua. Embora alguns cientistas tenham afirmado que poderia ser uma espécie de nave inteligente extraterrestre, continua sendo uma novidade que pode ajudar os cientistas a entender melhor a natureza das rochas espaciais, como asteróides e cometas.

Oumuamua foi inicialmente pensado para ser um asteróide, e alguns cientistas mais tarde afirmaram que era um asteróide foi na verdade pecador Alguns acreditam que pode ser uma forma de iceberg cósmico . Embora a verdadeira natureza de ‘Oumuamua permaneça um mistério, continua sendo verdade que ‘Oumuamua tem características de cometas e asteróides e é único entre os objetos observados em nosso Sistema Solar.