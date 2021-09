Os restaurantes precisam de uma nova tábua de salvação, já que a variável Delta sustenta a economia

NS Está começando a parecer mais março de 2020 do que setembro de 2021.

Cidades em todo o país enfatizaram o uso de máscaras ou estão insistindo em um status de vacinação COVID-19 como uma forma de incutir confiança entre os clientes e proteger a comunidade. No entanto, em algumas áreas, A variante delta lança uma nova nuvem sobre as perspectivas do setor.

Em uma pesquisa recente com consumidores feita pela National Restaurant Association, 19% dos entrevistados disseram que pararam de comer fora em resposta a uma nova onda de casos, e 37% disseram que pedem comida para viagem em vez de comer dentro de casa.

com menos pessoas para comer fora; As receitas também começaram a diminuir. uma E eles precisam de ajuda.

Antoine Smalls, co-proprietário do restaurante My Three Sons em North Charleston, Carolina do Sul, disse ao Yahoo Finance em uma entrevista.

“No momento, isso foi reduzido significativamente, cerca de 50-40% disso”, acrescentou Smalls.

No início deste ano, o fim dos bloqueios e da vacinação em massa levou a um aumento na alimentação, viagens e lazer que os dados sugerem que está começando a diminuir. Isso torna a situação para a indústria da hospitalidade ainda mais difícil agora do que no início da pandemia, como já é Outra queda na receita.

Smalls conseguiu duas rodadas do Programa de Proteção ao Salário (PPP) e do Programa de Empréstimo para Catástrofes de Lesões Econômicas da SBA – mas isso não foi suficiente. Ele acabou cedendo suas economias de aposentadoria para manter seus funcionários empregados com as portas abertas.

Enquanto Alguns proprietários não são obrigados a assumir dívidas adicionais.

“Ainda temos dívidas pendentes, que ainda estou pagando. E esse foi um dos motivos pelos quais usei meu 401k apenas para mantê-lo”, acrescentou Smalls.

A história continua

Um homem usando uma máscara facial anda de bicicleta em frente a uma placa colocada em um restaurante fechado em San Francisco, Califórnia, em 1º de abril de 2020, durante o surto do novo coronavírus. O número de mortos nos Estados Unidos devido à pandemia do coronavírus ultrapassou 5.000 no final de 1o de abril, de acordo com uma contagem contínua da Universidade Johns Hopkins. (Foto de Josh Edelson / AFP) (Foto de Josh Edelson / AFP via Getty Images)

Muitas pequenas empresas fizeram de tudo para se manter à tona no último ano e meio. Alguns ajustaram seu modelo de negócios com frequência, às vezes gastando milhares de dólares construindo estruturas de jantar ao ar livre para acomodar os clientes nervosos sobre as refeições em ambientes fechados.

Outros gastaram dinheiro em luvas, testes para COVID-19 e implementação de outras práticas recomendadas pelo CDC para manter os membros da equipe e convidados seguros.

Apesar de todos os esforços, restaurantes e bares estão enfrentando grandes ventos contrários à medida que o vírus continua aumentando.

Erica Polmar, CEO da Coalition of Independent Restaurants, disse ao Yahoo! Finance Live em uma entrevista recente.

Quando a tão esperada ajuda federal para a indústria de restaurantes finalmente foi disponibilizada em maio, por meio Restaurantes nos Estados Unidos acharam que a ajuda estava lá para ir.

Infelizmente para os mais de 270.000 restaurantes nos Estados Unidos que inicialmente se inscreveram, essa tábua de salvação nunca apareceu. Apenas cerca de 105.000 candidatos receberam o RRF antes que os $ 28,6 bilhões se esgotassem.

Smalls é apenas um dos candidatos ainda à espera.

“Ela basicamente passou da revisão de documentos para a espera de financiamento, para verificar o SBA, e então ela disse que apenas sentou lá. Então eu nunca ouvi, não, você não entende nada”, disse Smalls.

Os pedidos para que o Congresso renove a força de reação rápida aumentaram desde então, mas o Congresso ainda não tomou medidas.

“É hora de repor o fundo para que centenas de milhares de pessoas que precisam de ajuda possam alcançar alguma estabilidade e voltar ao trabalho”, disse Polmar.

A situação está ficando desesperadora, com mais de 82% das operadoras fechando permanentemente se os fundos federais não chegarem, de acordo com uma nova pesquisa da Independent Restaurant Alliance, que instou o Comitê de Pequenas Empresas da Câmara a priorizar o alívio dos restaurantes durante o orçamento. conversas.

“Precisamos de algum apoio para nos recuperar do último ano e meio, superar os meses incertos que temos pela frente e lidar com coisas como o aumento dos custos das commodities”, acrescentou Bolmar.

Danny Romero, repórter do Yahoo Finance. Siga-a no Twitter: daniromerotv

Leia as últimas notícias financeiras e de negócios do Yahoo Finance

Siga o Yahoo Finance no TwitterE Site de rede social do FacebookE InstagramE FlipboardE LinkedInE Youtube, E reddit