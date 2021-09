Uma cápsula SpaceX com a primeira tripulação orbital totalmente civil do mundo prestes a ser lançada

18 de setembro (Reuters) – Um quarteto de astronautas recém-nascidos estava programado para decolar da missão SpaceX Inspiration4 no Oceano Atlântico, na costa da Flórida, no sábado, completando um vôo de três dias para a primeira tripulação totalmente civil lançada na órbita da Terra.

Em preparação para reentrar na atmosfera e retornar à Terra, o Crew Dragon da SpaceX completou dois foguetes na sexta-feira para diminuir sua altitude e alinhar a trajetória da cápsula com seu local de pouso alvo.

A cápsula Dragon, apelidada de Resilience, está programada para pousar no mar por volta das 19h00 ET, pouco antes do pôr do sol, de acordo com a SpaceX, a empresa privada de foguetes fundada pela Tesla Inc. (TSLA.O) CEO da fabricante de carros elétricos Elon Musk.

A SpaceX forneceu e lançou a espaçonave da Flórida e voou da sede da empresa nos subúrbios de Los Angeles.

A equipe Inspiration4 decolou na quarta-feira do Kennedy Space Center em Cabo Canaveral no topo de um dos foguetes reutilizáveis ​​Falcon 9 de dois estágios da SpaceX.

Em três horas, a cápsula da tripulação atingiu uma altitude orbital de cruzeiro de pouco mais de 363 milhas (585 km) – mais alta do que a Estação Espacial Internacional ou o Telescópio Espacial Hubble, e a distância de vôo mais distante da Terra desde que o programa lunar Apollo da NASA terminou em 1972 .

Foi também o primeiro voo para o novo negócio de Musk no turismo espacial e representou um salto à frente dos concorrentes que também ofereciam cruzeiros em foguetes a clientes ricos dispostos a pagar uma pequena fortuna para experimentar as alegrias do voo espacial e ganhar as asas de amador astronautas.

A equipe do Inspiration4 foi liderada pelo rico benfeitor, Jared Isakman, CEO da empresa de comércio eletrônico Shift4 Payments Inc. (FOUR.N)Que assumiu o papel de “líder” da missão.

Ele pagou uma quantia não revelada, mas elevada – a revista Time estimou em US $ 200 milhões – ao colega bilionário Musk por todas as quatro cadeiras a bordo do Crew Dragon.

Juntando-se a Isaacman estão três de seus colegas escolhidos e menos abastados – geólogo e ex-candidato a astronauta da NASA Sean Proctor, 51, assistente médico e sobrevivente de câncer ósseo infantil Hayley Arsenault, 29, e engenheiro de dados espaciais e veterano da Força Aérea Chris Sembrowski, 42 anos de idade.

Isaacman idealizou a viagem principalmente para aumentar a conscientização e doar para uma de suas causas favoritas, o St. Jude Children’s Research Hospital, um importante centro de câncer pediátrico em Memphis, Tennessee, onde Arsenault foi paciente e agora trabalha.

A tripulação do Inspiration4 não teve nenhum papel a desempenhar na condução da espaçonave, que era tripulada por equipes de vôo terrestre e sistemas de orientação a bordo, embora Isaacman e Proctor sejam ambos pilotos licenciados.

A SpaceX já foi classificada como a empresa mais conhecida na crescente constelação de empresas de foguetes, lançando várias cargas úteis e astronautas para a estação espacial da NASA.

Duas operadoras concorrentes, Virgin Galactic Holdings Inc (SPCE.N) e Blue Origin, abriram seus próprios serviços de turismo de astronomia nos últimos meses, com seus CEOs fundadores, os bilionários Richard Branson e a Amazon.com. (AMZN.O) Fundador Jeff Bezos, todos fazem essa jornada.

Esses voos suborbitais, que duraram alguns minutos, foram saltos curtos em comparação com os três dias em órbita do Inspiration4.

Escrita e reportagem adicional por Steve Gorman em Los Angeles; Edição de Daniel Wallis

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.