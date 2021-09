Elon Musk doa US $ 50 milhões para arrecadação de fundos para o Inspiration4 for St. Jude

O CEO da SpaceX, Elon Musk, posa com a equipe antes do lançamento em 15 de setembro de 2021.

CEO da SpaceX Elon Musk O objetivo do Jude Children’s Research Hospital de arrecadar fundos para o vôo espacial Inspiration4, poucas horas depois de sua empresa trazer a tripulação de volta da órbita.

O objetivo principal de A missão Inspiration4, que começou na quarta-feira e começou no sábado, Era para arrecadar US $ 200 milhões para St. Jude.

O líder do Inspiration4, Jared Isaacman, um empresário bilionário que comprou o voo da SpaceX, doou pessoalmente US $ 100 milhões para a St. Jude. A Mission Inspiration4 arrecadou outros $ 60,2 milhões em doações, antes de Musk prometer contribuir com $ 50 milhões para si mesmo – elevando o total da campanha para mais de $ 210 milhões.

“Conte comigo por US $ 50 milhões”, disse Musk em um tweet no sábado.

A missão histórica Inspiration4 com uma tripulação especial passou três dias no espaço, carregando Isaacman, o piloto Sian Proctor, a médica Hayley Arceneaux e o especialista em missões Chris Sembroski. A tripulação orbitou a Terra a uma altitude de até 590 quilômetros, que é mais alta do que a Estação Espacial Internacional, e os humanos mais distantes da superfície em anos.

O vôo espacial alcançou muitas realizações, incluindo: o primeiro vôo espacial privado da SpaceX, a primeira tripulação inteiramente não profissional a se tornar astronauta, a primeira mulher negra a pilotar uma nave espacial, a mais jovem astronauta americana até o momento e a primeira pessoa a voar no espaço com uma prótese membro.