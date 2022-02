Os Knicks perdem para 76 jogadores enquanto Joel Embiid e James Harden dominam

James Harden não teve a chance de dançar muito no túmulo dos Knicks quando estava no Brooklyn, mas parecia ter muito prazer em fazê-lo com uma camisa do Sixers no Sunday Park.

A temporada dos Knicks se transformou em um desastre quando Harden e o quarterback Joel Embiid fizeram o que quiseram no parque antes que um grande grupo de fãs do Sixers gritasse “MVP” enquanto o centro estrela estava na linha de lance livre.

O novo par dinâmico foi empatado no Fastbreak com mais frequência, já que Embiid terminou com 37 pontos e Harden 29 pontos e 16 assistências, enquanto os Sixers mantinham uma vitória por 125-109. Harden pode ser visto festejando vigorosamente depois de alguns aros Embiid de seus pratos.

Os Knicks estão no meio de uma sequência de cinco vitórias na televisão nacional e eles totalmente não merecem esta fase, jogando todos os jogos desleixados.

O atacante dos Knicks, Julius Randle, foi suspenso por Joel Embiid, dos 76ers. Robert Sabo/New York Post

Mas eles brigaram e o armador reserva Emmanuel Quikley liderou um aumento no segundo tempo que lhes deu uma vantagem de um ponto no início do quarto, antes de assumirem a liderança.

Quickley terminou com 21 pontos em 5 de 13 arremessos e foi de 8 a 8 na linha de lance livre.

Esta foi a quinta derrota consecutiva dos Knicks e eles foram 3-15 nos últimos 18. Em uma derrota de 11 jogos abaixo de 0,500 em 25-36, os Knicks estão olhando para o caos de março em uma marcha da morte para sua oitava aparição na loteria em nove anos.

O armador dos Knicks, Emmanuel Quikley, lidera a cesta contra os 76ers. NBAE via Getty Images

Da derrota de 46 pontos para o Heat na noite de sexta-feira, RJ Barrett tentou fazer muito mais cedo. Ele terminou com 24 pontos e quatro turnovers, apenas acertou 9 de 22 e 6 de 10 em lances livres. Evan Fournier acrescentou 24, mas Julius Randle ficou mais um dia de folga (16 pontos, 4 de 13).

A falta de 3 de Randle no meio do quarto resultou em uma pausa rápida para fotos, enquanto Harden levou o Embiid a um campeonato feroz.

Os Knicks ficaram para trás por 75 a 64 com 8:08 restantes no terceiro turno, depois que um passe de Randle foi bloqueado por Mathis Thiepole, que passou Maxi para um snatch rápido. Mas o Knicks arranhou e arranhou – com Quikley a primeira praga – e perdia apenas 91-89 depois de três. Depois de levar Barrett a uma bandeja, Quickley roubou os rendimentos, driblou para a linha de 3 pontos e acertou em cheio, mas esse foi o fim dos pontos altos dos Knicks.

O atacante do Knicks, Julius Randle, responde após marcar. Roberto Sabo

O pivô Mitchell Robinson dos Knicks e o novato Jericho Sims cometeram um erro ao tentar parar Embiid. (Nicks está caminhando para um movimento de desenvolvimento e Tibodo não jogou Crown Gibson ou Nearness Noel, que estava disponível, mas não 100% devido à fascite plantar.)

Embiid tentou 27 lances livres e Robinson tomou a propriedade.

“Eu deveria saber disso da última vez para ser mais agressivo, especialmente no parque”, disse Robinson. “Ele é o melhor jogador, certo? Eu deveria estar mais focado e pronto para jogar. Ele fez o que tinha que fazer e eu deveria ter jogado melhor.”