A ciência dos arcos: como é a chave do Campeonato da NCAA depois de um dia caótico em que perdeu seis de seus sete primeiros colocados

Eu sei que você não esperava uma nova queda no domingo, mas ninguém esperava que seis dos sete primeiros perdessem também. O único time entre os sete primeiros a vencer derrotou um dos outros seis Baylor Exportar kansas Ele substituiu Jayhawks na linha superior da proa. Todas as seis equipes perdedoras Eles estavam na estrada no. Sábado.

outra semente número 1, GonzagaE a Arizona E a castanho-avermelhado Ele também perdeu, mas apenas o ranking entre esses três mudou. Às vezes, quando todos perdem, ninguém perde. Al-Zajz ainda ocupa o primeiro lugar geral, mas os Wildcats caíram sob os Tigers porque foram o único time deste grupo a perder para um time que não disputava um lugar no arco. Arizona perdeu em Colorado 79-63.

Esta é a primeira vez que me lembro das minhas quatro derrotas atualmente classificadas como número um no mesmo dia ou mesmo no mesmo fim de semana. Eu sei que é a primeira vez Sete do top 10 da AP todos perderam no mesmo dia.

Suportes de sementes superiores

Confira o último slide do Palm, um field completo de 68 e todas as equipes na bolha Arqueologia Centro.

o que mudou

O embaralhamento já começou na linha nº 2, onde Kentucky E a Bordéus Ele caiu e foi substituído pelo Grande Campeão do Leste Providência E o atual líder do Big Ten Wisconsin. Os Boilermakers e Badgers se encontram em Madison, Wisconsin, na noite de terça-feira.

Villanova Pule para a linha 3 e Tennessee Ele subiu ao topo do quarto ranking, mas atualmente está banido devido ao fato de as duas equipes estarem diretamente à frente de Vols, Wildcats e Tecnologia do TexasTodos venceram o Tennessee. O presidente do comitê de seleção, Tom Burnett, disse na semana passada, durante a revelação do arco, que mostra se as equipes estão próximas umas das outras na classificação de 1 a 68, então as pontuações diretas, se existirem, provavelmente serão determinantes. fator na classificação. dessa diferença.

O Tennessee também está um pouco atrás devido ao fato de que suas melhores vitórias em casa vieram. O Vols não teve uma vitória fora de casa contra um time do arco, embora Carolina do Norte Ele é o primeiro time a sair. Tennessee venceu Tar Heel em quadra neutra.

Perto da parte inferior do estande, você encontrará todas as equipes do ACC após duque que estão sendo considerados para o campo. Notre Dame É a semente mais alta do grupo como semente número 9. Miami É a semente número 11, enquanto Floresta Acordada Entre as últimas equipes do arco.

Perda dói Loyola

Loyola Chicago caiu fora dos parênteses depois de perder em Norte de Iowa para encerrar a temporada regular. Os Ramblers terminaram a luta pelas costas dos Panthers na Missouri Valley Conference e seriam a semente número 2 no Arch Madness.

A MVC é uma das 10 conferências que já terminaram suas temporadas regulares e começarão suas sessões na próxima semana. A Conferência Sul conclui sua temporada regular hoje, e a Colonial na segunda-feira.

Eu disse na sexta-feira que as atualizações diárias do arco começariam na segunda-feira. Começou um dia antes, mas a partir de agora, o arco será atualizado diariamente, caso haja alterações