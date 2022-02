Lakers vs Pelicans Resultado Final: Lakers sem vida são derrotados pelos Pelicans

O Lakers Eles claramente desistiram da temporada e domingo foi um exemplo claro disso, já que os Pelicans correram contra eles fora de casa, 123-95.

LeBron James e Russell Westbrook tiveram 14 rodadas combinadas – sete cada – em seus três primeiros quartos. Enquanto James contribuiu com 32 pontos, seis rebotes e três assistências, Russell Westbrook marcou 15 pontos e uma assistência. Carmelo Anthony tentou dar o seu melhor no Staples Melo, somando 13 pontos, mas não foi suficiente.

Para uma equipe que precisava de uma largada forte do portão All-Star Break, o Lakers não fez nada além de Nos dois primeiros jogos com derrotas consecutivas E agora você balança mais perto de cair do fundo do jogo de É concebível correr para a sexta semente.

Nenhuma das equipes disparou do portão com muito veneno. O Lakers lutou com algumas reviravoltas surpreendentes no início, o que permitiu que o New Orleans liderasse por 12-9 no início. As transformações continuaram ao longo do quarto, enquanto os Lakers continuavam lutando ofensivamente.

Malik Monk tentou fornecer uma faísca defensiva com uma sequência selvagem semelhante à de Ja Morant contra o Lakers no início desta temporada.

A tentativa foi a palavra-chave, embora eles só continuassem a virar a bola ofensivamente enquanto os Pelicans continuavam a aumentar a vantagem, os 3 pontos de Tallinn deram vida a Horton Tucker e permitiram que os Lakers avançassem por apenas quatro pontos após um quarto, apesar de chutar 1/ 7 A partir da linha de 3 pontos, execute nove voltas.

O Lakers imediatamente converteu a bola no segundo quarto levando diretamente para o Pelicans de 3 pontos, depois ampliou a vantagem para nove pontos após o jumper CJ McCollum, tirando a bola em 31-22 New Orleans. Finalmente, Carmelo Anthony iria lançar algo como uma corrida de 3 pontos e enterrar como parte de um surto de 7-1 para reduzir a liderança para 34-31.

Essa faísca durou pouco, pois os Pelicans abriram uma vantagem de 10 a 0 no final do quarto para abrir uma vantagem de 51 a 37. James parou de correr com uma cesta de 3 pontos proibida nos bancos, mas 16 rodadas no primeiro tempo permitiram que o New Orleans liderasse por dois dígitos no intervalo.

As coisas rapidamente aumentaram no segundo tempo, quando os problemas de rotatividade diminuíram, mas a falta de bons jogadores de basquete para o problema dos Lakers não. New Orleans liderou por 19 pontos após a cesta de 3 pontos de McCullum. Jonas Valančiūnas aumentou a vantagem para 22 pontos para levar a multidão da Crypto.com Arena a vaiar os Lakers.

Os Lakers continuaram a não oferecer resistência. A participação de cinco minutos de DeAndre Jordan não resolveu as coisas porque ele teve um plus-minus -10 naquele período no terceiro quarto. O arremesso de Brandon Ingram deu a eles uma vantagem de 30 pontos no quarto período.

Evento do quarto trimestre.

Os Lakers recebem os Mavericks na terça-feira em outro jogo televisionado nacionalmente na TNT. A entrega das informações está agendada para as 19h00 PT.

