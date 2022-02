Os jogadores não têm certeza se voltarão para casa após o sexto dia consecutivo de conversas da MLB que terminam com equipes separadas

JUPITER, Flórida – Menos de dois dias antes do prazo final da Major League Baseball para um acordo de trabalho para salvar o dia de abertura em 31 de março e os dois lados estão distantes, os jogadores não tinham certeza se interromperiam as negociações.

Ambos os lados tomaram medidas no sábado, mas o sindicato ficou alarmado com a resposta da administração. A equipe do Guild planejava discutir com os jogadores se eles se encontrariam no domingo ou iriam para casa.

Os jogadores reduziram sua proposta de imposto de luxo em US$ 2 milhões por ano a cada ano de 2023 a 24, mas os dois lados permanecem distantes. Os proprietários responderam passando de US$ 214 milhões para US$ 215 milhões em 2023.

As equipes ainda querem aumentar a taxa básica de imposto de 20% para 45%. Eles reduziram a segunda proporção proposta de 25% para 17%.

O sindicato caiu para 35% de 75% para a porcentagem de jogadores com dois a três anos de serviço na Major League que se tornarão elegíveis para arbitragem salarial. A MLB diz que não sairá dos atuais 22%.

Os jogadores também retiraram a oferta que reduziria a divisão da receita em US$ 30 milhões por ano, mas mantiveram seu plano de incentivar as pequenas equipes do mercado a gastar. A federação mudou sua proposta até que o estímulo fiscal viesse da receita central, que estima que custaria a um grande clube no mercado não mais de US$ 1 milhão por ano.

A MLB pediu para ganhar uma loteria amadora para expandir os playoffs de 10 para 14 equipes.

O sindicato também manteve sua proposta de limitar as alocações voluntárias a cinco por ano.

As equipes acrescentaram que um painel de seis funcionários administrativos, dois sindicatos e um árbitro estão autorizados a fazer alterações nas bases de campo com 45 dias de antecedência. Atualmente, a gestão só pode alterar as regras com a anuência do sindicato ou unilateralmente com um edital.

Os proprietários ainda estão propondo um projeto de lei internacional, ao qual o sindicato se opõe.

Depois de realizar apenas seis sessões de negociação sobre a economia central desde o início da paralisação até 19 de fevereiro, os dois lados se encontraram pelo sexto dia consecutivo no Roger Dean Stadium, a casa de treinamento de primavera vazia do Miami Marlins e do St. Louis Cardinals. .

Atende a Jarra Max Scherzer interbases Francisco Lindorjarro yankees Gerrit Cole Um agente livre leal André Miller Eles estavam entre os jogadores nas conversas. Seu nono hiato no beisebol, o primeiro desde 1995, foi em seu 87º dia.

Os dois lados chegaram ao meio-dia, uma hora antes de cada sessão anterior deste ano, e depois elegeram por cerca de duas horas e meia. A Federação realizou uma sessão de Zoom para os representantes dos seus jogadores, cerca de 30 jogadores, que foi o seu método deliberativo.

A MLB disse que se não houver acordo até o final de segunda-feira, começará a cancelar partidas porque não haverá tempo de treino suficiente para jogar uma programação completa.

Após dias de pouco progresso, os dois lados chegaram perto de concordar na sexta-feira sobre um projeto de loteria amador durante as negociações que incluíram uma reunião surpresa entre o comissário Rob Manfred e o presidente do sindicato Tony Clark.

Os jogadores não aceitaram a segunda-feira como prazo e sugeriram que qualquer jogo perdido poderia ser parte de um jogo de duas cabeças, um método com o qual a MLB disse não concordar.

Depois que a segunda-feira passar, a duração do cronograma se tornará outra questão em disputa, além do potencial de perda de pagamento e tempo de serviço.

A federação disse à MLB que se os jogos forem perdidos e os salários forem perdidos, os clubes não devem esperar que os jogadores concordem com as propostas da administração de expandir o período de pós-temporada e permitir publicidade em uniformes e capacetes.