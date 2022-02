Classificações dos jogadores do Tottenham: Harry Kane, Sessegnon, Kulusevsky, Doherty e Son.

Hugo Lloris

Ele fez uma defesa corajosa aos 37 minutos de um cruzamento rasteiro. No entanto, ele teve umas férias enormes há pouco mais de 15 minutos. Ele alcançou uma bola solta quando quebrou o Leeds, mas acertou direto contra Dallas, depois tentou tropeçar com a mão no meio do caminho, mas felizmente errou e Davies o salvou bloqueando o chute na área. Ele poderia ter se chutado por 3 a 0 sem motivo. Não tive muito o que fazer, mas perdi dois pontos devido a uma dupla falta em campo. 5

Christian Romero

Struijk perdeu em uma cobrança de falta no início do Leeds, mas felizmente o cabeceamento do homem do Leeds escapou. Ele melhorou depois disso, embora a defesa do Spurs parecesse instável às vezes, apesar de uma rede limpa. 7

Eric Dyer

Muitas interceptações no ar e no convés. A defesa definitivamente se beneficia de estar lá. 7

Ben Davies

Ele trabalhou duro na esquerda para dar cobertura atrás de Sessegnon e criou uma pedra deslizante crucial para salvar Lloris, que tirou sua contagem de seus zagueiros centrais. 8

Matt Doherty

Ele marcou seu primeiro gol pelo Tottenham com uma finalização clínica e poderosa de cruzamento rasteiro de Sesson. Momentos depois, ele se juntou a Kulusevsky para marcar o segundo gol do Tottenham. Ele quase acertou Sessegnon com um chute rasteiro dentro da área. Bom dia para o irlandês que jogou bem nas duas pontas do campo. 8

Pierre-Emile Hojberg

Kane pegou um belo passe agitado para o terceiro gol do Tottenham. Ele usou bem a bola quando os Spurs quebraram e trabalhou duro na frente dos três zagueiros. 8

Harry pisca

Ele jogou uma bola perfeitamente ponderada no caminho de Sessegnon em preparação para o gol de abertura dos Spurs. Boa exibição do meio-campista contra o meio-campista de alta energia do Leeds. 8

Ryan Sessegnon

Este era Ryan Sessegnon que queríamos ver. A natureza extrovertida de Leeds simplesmente o encorajou a seguir em frente e ele o fez de maneira perigosa. Primeiro, ele correu em direção à grande área e escolheu Doherty para seu gol de abertura. Ele então desempenhou um papel na preparação para o terceiro gol do Tottenham antes de correr para a bola de Kane e enviar um meio-voleio para Meslier. Ele foi prejudicado um pouco por um cartão amarelo no segundo tempo e deu a bola fora do intervalo que Lloris enfrentou com um pesadelo, mas isso foi muito melhor no geral do que o jogador de 21 anos e ele estava a centímetros de escorregar para um gol. sozinhos. 8

Diane Kulusevsky

Foi combinado com Doherty antes de superar alguns dos maus desafios do Leeds e, em seguida, um chute rasteiro no poste mais próximo para se tornar dois gols em três partidas. Ele estava sempre ocupado e ansioso para chegar ao baú. Ele acertou mais dois chutes rasteiros no segundo tempo, um dos quais defendeu e o outro parou na frente do gol. Parece uma possibilidade real com apenas 21 anos. 8

Harry Rei

Ele jogou no gol com um chute habilmente guiado de um passe alto de Hogberg por Messler e no poste mais distante de um ângulo apertado. Ele disparou várias bolas excelentes no segundo tempo para criar várias grandes chances para os outros, incluindo uma para Emerson antes de finalmente conseguir o merecido passe com um chute perfeito na trajetória de Son para marcar o terceiro gol para os Spurs. Será que Eriksen e Kane do Tottenham entraram em um naquele dia e poderiam tê-lo finalizado com admiração pelas assistências. 9

Son Heung Min

Ele teve duas chances para si mesmo em cada metade com boas rodadas, mas terminou com chutes ruins. Ele estava cheio de correr e se esquivar de Leeds como quisesse. Ele marcou seu gol nos últimos cinco minutos, defendendo um passe de Kane, correu e rebocou para marcar Meslier. Foi o gol que fez de Son e Kane o único recordista com 37 gols na Premier League. 8

subs

Stephen Bergwijn

Ele acrescentou alguma energia aos ataques dos Spurs e acertou um passe para Son nos últimos tempos. 6

Emerson Royal

Mesler negou-lhe uma ampla oportunidade quando ele provavelmente deveria ter sido mais decisivo quando correu para passar Kane. 6

Dean Scarlett

Son substituiu nos últimos minutos e mostrou alguns bons movimentos e toques. Indisponível