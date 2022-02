The Science of Arches – Como o caos do basquete universitário Top 10 de sábado está afetando a chave do Campeonato da NCAA de 2022

O último sábado de fevereiro se transformou em um dia histórico no basquete universitário. Cada uma das seis melhores equipes do 25 melhores AP Ele perdeu, a primeira vez que isso aconteceu em um único dia na história da pesquisa. Um total de sete membros do top 10 da AP caiu, um recorde de um dia também.

O que isso significa de Arqueologia impressão? Bem, imagine um fim de semana na NFL onde todos os jogos terminam em empate. Nenhuma equipe perderá ou ganhará uma polegada na classificação. Foi o que aconteceu no basquete universitário no sábado.

Responda as perguntas mais relevantes:

Qual semente caiu em primeiro lugar depois que a poeira baixou no sábado e por quê?

Estamos quase terminando de onde começamos. As três principais equipes da lista da manhã – Gonzaga, Arizona e Kansas – perderam grandes partidas fora de casa em ambientes hostis. Três das equipes que estavam em melhor posição para substituí-los – Kentucky, Purdue e Texas Tech – tiveram o mesmo destino. No final da carnificina, Baylor foi a única equipe entre os dez primeiros a melhorar sua semente. Os Bears começaram no dia 6 no geral e terminaram em 4º no geral. Isso dá ao detentor do título da NCAA a semente número um. Só não escreva com tinta. Baylor visita o Texas na Super segunda-feira.

2 relacionados

Das 10 melhores equipes que perderam no sábado, quem foi a derrota mais prejudicial do ponto de vista do arco?

Auburn, Kentucky e Purdue todos caíram em um lugar na lista de sementes. A única semente que mudou foi Auburn, que caiu de 4º para 5º e a semente nº 2 no arco. Kentucky e Bordeaux acabaram de entrar nas sementes. Portanto, o dano alegado foi relativamente e, em essência, insignificante.

A derrota de Gonzaga para Saint Mary afetou sua posição como a semente número um – ou alguém chegou perto de Zaggs pelo primeiro lugar geral?

Alguns dirão que Gonzaga sofreu a pior derrota no top 10, mas apenas se nunca foi para Moraga. Os frascos ficam exatamente onde começaram, juntando-se a uma longa lista de programas de seleção para lembrá-los das duas piores palavras de quatro letras do esporte: jogo de estrada. É o fio comum e óbvio que conecta todas as perturbações do sábado.

O 7º cabeça de chave Duke acabou sendo o time mais bem classificado a vencer no sábado – e ele parecia impressionante ao fazê-lo. O que seu resultado, além do caos acima dos Blue Devils, faz com a situação deles?

Não só os Blue Devils venceram, como o fizeram na estrada, um feito que deve ser comemorado dadas as circunstâncias. Eles também olharam para uma parte da primeira semente. O problema de Duke é que, por mais que goste da prorrogação, ele não consegue igualar o currículo que as potências não-ACC conquistaram este ano.

Pode haver muito impulso por trás dos Blue Devils, especialmente devido ao ângulo do treinador K, mas algo deve nos dizer que Duke – apesar de ser o único vencedor nas duas primeiras linhas – saltou apenas uma equipe na lista de cabeças de chave. Os Blue Devils e Purdue trocaram pelo sétimo e oitavo lugares. Foi um dia para valorizar, não para construir um novo chip. Pelo menos ainda não.